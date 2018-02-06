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Hava ambulans Çelik bebek için uçtu

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 20:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen ve doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bir günlük bebek hava ambulansı ile İstanbul’a nakledildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de özel bir hastanede dünyaya gelen Selda ve Emin Çelik çiftinin bir günlük bebekleri doğumdan hemen sonra rahatsızlandı.

Hava ambulans Çelik bebek için uçtu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen ve doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bir günlük bebek hava ambulansı ile İstanbul’a nakledildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de özel bir hastanede dünyaya gelen Selda ve Emin Çelik çiftinin bir günlük bebekleri doğumdan hemen sonra rahatsızlandı. Yapılan kontrollerin ardından Çelik bebeğin kalp rahatsızlığı olduğu tespit edilirken, acilen operasyona alınması gerektiği bildirildi. Aydın’da tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyonla irtibata geçildi. Çelik bebek için uçak ambulans talep edildi. Çelik bebek önce karayolu ile İzmir Adnan Menderes Havaalanına oradan da, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulans ile İstanbul’a nakli sağlandı. Çelik bebeğin tedavisinin İstanbul’da devam edeceği öğrenildi.

Hava ambulans Çelik bebek için uçtu

Hava ambulans Çelik bebek için uçtu

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