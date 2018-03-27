Hava ambulansı hayat kurtarıyor

Nevşehir Devlet Hastanesi Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir bebek, Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulansıyla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı’nın hizmete sunduğu hava ambulansı bu seferde minik bir bebek için havalandı. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen 3 günlük bebek Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural tarafından muayene edildi. 2.basamak yenidoğan yoğun bakım servisine yatırılarak müşahede altına alındı. Bir süre sonra solunum sıkıntısı yaşamaya başlayan bebek “Yenidoğan Distres Sendromu” teşhisi ile acilen Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakım(Kuvöz) bölümüne sevki uygun görüldü.
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği harekete geçti. Kayseri den talep edilen helikopter hava ambulansı Nevşehir Gazi Stadyumuna inerek, 3 günlük bebeği kuvöz içerisinde Kayseri’ye sevkini gerçekleştirdi.
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