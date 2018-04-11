Hava ambulansı Milas’ta prematüre bebek için uçtu

Muğla’nın Milas ilçesinde 27 haftalık olarak dünyaya erken gelen prematüre minik bir bebek, hava ambulansına bindirilip Denizli’ye sevk edildi.
Milas’ta edinilen bilgiye göre; özel bir hastanede dünyaya gelen E.M. ve E. Diray çiftinin minik bebekleri, 27 haftalık erken doğumdan sonra rahatsızlandı. Henüz ismi bile konulmamış ve prematüre olarak dünyaya erken gelen Diray çiftinin bebeklerinin tedavisi için hastane yetkilileri ve ailesi seferber olup, Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçerek hava ambulansı istedi.
Hayatta tutunabilmek için kritik dakikalar geçiren minik bebek, ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne götürülerek burada hava ambulansına nakil edildi. Denizli’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenilen minik bebeğin tedavisi bir süre orada yapılacağı öğrenildi.
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