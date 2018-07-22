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Hava kirliliği meme kanseri riskini artırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

Hava kirliliği meme kanseri riskini artırıyor

OTTAWA (AA) – Hava kirliliğinin kadınlarda meme kanseri riskini artırdığı belirlendi.

Kanada’nın başkenti Ottawa’daki Carleton Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırmacısı Dr. Paul Villeneuve başkanlığındaki ekip, 20 yıl boyunca yaklaşık 90 bin Kanadalı kadını izledi.

Araştımacılar, hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerdeki genç kadınların, hava kirliliğinin az olduğu bölgelerde yaşayanlara oranla yüzde 30 daha fazla risk altında olduğunu buldu.

Dr. Villeneuve, "Hava kirliliğinin, meme kanseriyle bağlantısını gösteren kanıtlar saptadık.” dedi.

Önceki araştırmalarda hava kirliliğinin felç, kalp hastalığı ve akciğer kanseri gibi sağlık sorunlarına neden olduğuna dair bulgular elde edilmişti. Kanada'daki araştırma, hava kirliliği ile meme kanseri arasındaki ciddi bağlantıyı gösteren ilk çalışma oldu.

Araştırmaya katkıda bulunanlardan Toronto Üniversitesi Dalla Lana Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Anthony Miller, dünya genelinde hava kirliliğinin azaltılmasının önemine dikkati çekerek "Çok fazla hava kirliliği olan bir bölgede yaşıyorsanız, bunu sona erdirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Pencerelerinizi kapalı tutun, iyi filtrelere sahip iyi bir klimaya sahip olun. Şu anda, insanların yapmasını önerebileceğimiz tek şey bu.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl yaklaşık 7 milyon kişi kirli hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle ölüyor.

Çalışma, "Environmental Epidemiology" dergisinde yayımlandı.

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Hava kirliliği meme kanserine neden oluyor Kanada Meme kanseri

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