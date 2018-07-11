Havuz enfeksiyonu kapmamak için bunlara dikkat! Havuz enfeksiyonu tedavisi nasıl olur?

Havaların ısınmasıyla birlikte başta çocuklar olmak üzere birçok kişi serinlemek için deniz ve havuzları tercih ediyor. Klorlandığı için temiz olduğu düşünülen havuzlar özellikle çocuklar için enfeksiyon kaynağı haline gelebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Soysal, havuzlarda enfeksiyon hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

HAVUZLAR ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR



Okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla birlikte oteller, tatil siteleri ve su parklarının havuzları özellikle çocukların akınına uğramaktadır. Anne ve babalar genellikle bu havuzların dezenfekte olduğunu düşünmekte ve havuzlardan enfeksiyon kapılmayacağını sanmaktadırlar. Ancak, bilinenin aksine düzenli klorlanan havuzlar bile hem çocuklar hem de yetişkinler için enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yüzme havuzu kaynaklı ishal salgınları rapor edildiği bilinmektedir.

ÇOCUĞUNUZ EĞLENİRKEN ENFEKSİYON KAPABİLİR



Tatil planlarında su parkı olan alternatifler çocuklu aileler için ön plana çıkabilmektedir. Otellerin veya su parklarının havuz ve eğlence aletlerinde bulunan su, kendi içinde devir daim yapmaktadır. Aynı anda yüzlerce insanın kullanabildiği bu tür eğlence havuzlarında hala standart hale getirilmiş bir kontrol yöntemi mevcut değildir. Özellikle çocukların tercih ettiği eğlence havuzlarında kendi içinde devir daim olan su çok kolay bir şekilde enfeksiyon kaynağı haline gelerek ishal salgınına neden olabilmektedir. Örnek olarak ABD’de bir su parkında aynı anda 1700 kişinin enfekte olduğu rapor edilmiştir.