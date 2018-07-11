Havuz enfeksiyonu kapmamak için bunlara dikkat! Havuz enfeksiyonu tedavisi nasıl olur?

Havaların ısınmasıyla birlikte başta çocuklar olmak üzere birçok kişi serinlemek için deniz ve havuzları tercih ediyor. Klorlandığı için temiz olduğu düşünülen havuzlar özellikle çocuklar için enfeksiyon kaynağı haline gelebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Soysal, havuzlarda enfeksiyon hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
HAVUZLAR ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR
Okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla birlikte oteller, tatil siteleri ve su parklarının havuzları özellikle çocukların akınına uğramaktadır. Anne ve babalar genellikle bu havuzların dezenfekte olduğunu düşünmekte ve havuzlardan enfeksiyon kapılmayacağını sanmaktadırlar. Ancak, bilinenin aksine düzenli klorlanan havuzlar bile hem çocuklar hem de yetişkinler için enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yüzme havuzu kaynaklı ishal salgınları rapor edildiği bilinmektedir.
ÇOCUĞUNUZ EĞLENİRKEN ENFEKSİYON KAPABİLİR
Tatil planlarında su parkı olan alternatifler çocuklu aileler için ön plana çıkabilmektedir. Otellerin veya su parklarının havuz ve eğlence aletlerinde bulunan su, kendi içinde devir daim yapmaktadır. Aynı anda yüzlerce insanın kullanabildiği bu tür eğlence havuzlarında hala standart hale getirilmiş bir kontrol yöntemi mevcut değildir. Özellikle çocukların tercih ettiği eğlence havuzlarında kendi içinde devir daim olan su çok kolay bir şekilde enfeksiyon kaynağı haline gelerek ishal salgınına neden olabilmektedir. Örnek olarak ABD’de bir su parkında aynı anda 1700 kişinin enfekte olduğu rapor edilmiştir.
ŞİŞME HAVUZLAR MASUM OLMAYABİLİR
Plastik şişme su havuzları genellikle şehir şebeke suyu ile doldurulmaktadır. Şişme havuzlar okul, kreş gibi ortamlarda çok sayıda çocuk tarafından kullanılmaktadır. Bu durum, şişme havuzları kolaylıkla enfeksiyon kaynağı haline getirmektedir. Evde de kullanılabilen şişme havuzlar, aynı evde yaşayan çocukların haricinde başka çocuklar tarafından da kullanılıyorsa dikkatli olunmalıdır. Kusma ve ishali olan çocukların kullanmaması gereken şişme havuzlarda; çocuklara havuza girmeden önce sabun ile duş aldırılması, çocuğun havuzda su yutmaması, kirli bezi olan çocukların havuzdan uzak tutulması, çocuğun gaita kaçırması durumunda havuzun boşaltılarak temizlenmesi ve güneş altında en az 4 saat kurutulması enfeksiyon bakımından önemlidir.
ÇOCUĞUNUZU SAAT BAŞI HAVUZDAN ÇIKARIN
Çocukların uzun süre havuzda kalmaları enfeksiyon bakımından riskli sonuçlar yaratabilmektedir. Halk arasında yüzücü kulağı olarak bilinen ve özellikle yüzme sonrasında görülen akut otitis eksterna uzun süre havuzda kalınmasının ardından yaşanabilmektedir. Travmatize olmuş dış kulak yolunun yüzme havuzundaki su ile uzun süreli teması sonrasında mikrop kapmasına bağlı olarak kızarıklık, şişlik, kaşıntı, ağrı ve akıntı görülebilmektedir. Yüzücülerde sık görülen yüzücü kulağından hem kendinizi hem çocuğunu korumak için;
• Kulaklar kuru bir havluyla temizlenmeli, kulak çubuklarından uzak durulmalı
• Saat başı havuzdan çıkılmalı
• Kulaklara havuz suyu kaçtıysa baş her iki yana eğilerek çıkartılmasına özen gösterilmelidir.
SIZDIRMAZ BEZLER MİKROP SAÇABİLİR
Havuz için tasarlanmış su geçirmez alt bezleri veya pantolonlar belli bir süre için gaitanın kabaca dışarı sızmasını engellese de gaitada olabilecek mikropların havuz suyuna bulaşmasını engellememektedir. Bu yüzden ishali olan çocuklar bu bezleri kullansa dahi havuza girmemelidir. Çocuk sağlıklı ve bu bezler ile havuza girmiş ise çocuğun altı yarım saat ya da 45 dakika da bir kontrol edilmelidir. Dolu bezler havuzdan uzak bir alanda değiştirilmelidir. Bez değiştirildikten sonra eller mutlaka su ve sabun ile yıkanmalıdır.
HAVUZ ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL
1. Yüzülecek havuzun suyu berrak olmalı ve havuzun dibi net olarak görülebilmelidir.
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3. Cryptosporidiuma bağlı ishal yaşanmışsa ishal düzeldikten sonraki 2 hafta içinde havuza girilmemelidir.
4. En önemli noktalardan biri de havuzun gider ve devir daim yapan boru veya kanallarının güvenlik önlemi alınmış olduğundan emin olunmalıdır. Yüzme havuzundan sorumlu cankurtaranın bulunması ve boğulma vakalarına karşı gerekli önlemlerin alındığından emin olunmalıdır.
5. Açık yarası olan kişiler havuza girmemelidir.
6. Havuza girmeden önce mutlaka sabun ile duş alınmalıdır.
7. Havuzun suyu ağıza alınmamalıdır. Çocukların da havuz suyunu ağzına almamasına özen gösterilmelidir.
8. Havuzda en fazla bir saat vakit geçirilmelidir. Saat başı havuzdan çıkılmalıdır. Havuza tekrar girilecekse, dinlenip yeterli miktarda sıvı alınmalıdır.
9. Havuzdan çıktıktan sonra kulaklar havlu ile kurulanmalıdır. Baş her iki tarafa eğilerek kulaktaki suyun tam olarak çıkması sağlanmalıdır.
10. Tuvalet veya bez değiştirildikten sonra mutlaka eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.
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