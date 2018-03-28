Havuzda boğulma tehlikesi geçiren Enis bebek SDÜ’de sağlığına kavuştu

Muğla’da evlerinin bahçesinde oynarken yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren bebek Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavi ile sağlığına kavuştu. İngiliz asıllı Türk vatandaşı anne Ayla Hanife Işık yazdığı teşekkür mektubunda, "Dünyadaki doktorlar sizin gibi olsa dünya daha sağlıklı olurdu. İngiltere Konsolosluğundan sürekli bizi aradılar Enis’i götürelim diye, biz buradan çok memnun olduğumuzu söyledik bir an bile gitmeyi düşünmedik" dedi. Muğla’da yaklaşık 11 ay önce evin bahçesinde oyun oynarken yüzme havuzuna düşen Enis bebek, ambulansla önce Köyceğiz Devlet Hastanesine, ardından da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan bebek, helikopterle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 19 aylık Enis bebek, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlığına kavuşarak ailesine verilen evde bakım eğitimi sonrasında taburcu edildi. Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Enis Poyraz Işık bebeğin İngiliz asıllı annesi, kendilerine ve çocuklarına gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnun kaldıklarını ifade ederek, hastane yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu.

"Dünyadaki doktorlar sizin gibi olsa dünya daha sağlıklı olurdu" Tedavi sürecinde hastane idaresi, doktorların ve bölüm çalışanlarının kendilerine destek olduğunu belirten ve Türk vatandaşlığına geçen İngiliz anne Ayla Hanife Işık, SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım’a yazdığı mektup ile teşekkür ziyaretinde bulundu. Hastaneden son derece memnun bir şekilde ayrılacaklarını söyleyen anne Işık, yazdığı mektupla duygularını şöyle ifade etti: "Oğlumun tedavi sürecinde her konuda bize çok yardımcı oldunuz. Özellikle Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon hocamız, bilgili bir hekim. Dünyadaki doktorlar sizin gibi olsa dünya daha sağlıklı olurdu. İngiltere Konsolosluğundan sürekli bizi aradılar Enis’i götürelim diye, biz buradan çok memnun olduğumuzu söyledik bir an bile gitmeyi düşünmedik. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktorlarına çok güvendim. Oğlumun tedavisi 11 aydır devam ediyor. Özgür Hocamız ve diğer doktorlarımızın desteği ile umudumu hiç kaybetmedim. Oğlumun burada tedavi alması için Isparta’ya yerleşmeye karar verdik. Bundan sonra yaşantımıza burada devam edeceğiz."

"Kontrolleri devam edecek"”

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi şartlarının diğer hastanelere göre iyi durumda olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon, "Işık ailesine, evde hasta bakımı hakkında eğitim verildi. Evde bakım hastası olarak taburcu oldular yine kontrolleri devam edecek" dedi.

"Gurur verici"

Yazdığı mektup ile minnet duygularını ileten anne Işık’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, hasta ve yakınlarının hastaneden memnun bir şekilde ayrılmasının gurur verici olduğunu belirtti.