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Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 18:29 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Ramazan Yaman İlkokulu öğrencileri, Lüleburgaz Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek Hayat Bilgisi dersini burada işledi.Ramazan Yaman İlkokulunun 2-A ve 2-C sınıfı öğrencileri Hayat Bilgisi dersi kapsamında ağız ve diş sağlığının önemini hastanedeki diş doktorlardan bizzat dinledi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Ramazan Yaman İlkokulu öğrencileri, Lüleburgaz Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek Hayat Bilgisi dersini burada işledi.
Ramazan Yaman İlkokulunun 2-A ve 2-C sınıfı öğrencileri Hayat Bilgisi dersi kapsamında ağız ve diş sağlığının önemini hastanedeki diş doktorlardan bizzat dinledi. Çocuklara, diş tedavilerinin nasıl yapıldığı, diş tedavisi yapılırken neler kullanıldığı, ağız ve diş sağlığı için birey olarak neler yapılması gerektiği anlatıldı. Diş fırçalamanın öneminin öğrenciler tarafından benimsenmesi için, çocuklara diş fırçası, diş macunu ve diş fırçalama takip tabloları dağıtıldı.

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

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Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı
2 / 6

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı
3 / 6

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı
4 / 6

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı
5 / 6

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı
6 / 6

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı
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