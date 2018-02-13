Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Hayat Hastanesi, açılışına günler kalan yeni hizmet binasında görev alacak olan personelini 2018 istihdam seferberliği ile kadrosuna katmayı hedefliyor.

Hayat Hastanesi, 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi bu sene de İŞKUR desteği ile personel alacak. İş başı eğitim programına katılan personel ile bir araya gelen Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Kursiyer olarak başlayan arkadaşlarımızın çoğunun burada çalışma hakları bulunuyor. Daha önceki toplantılarda da dile getirdiğimiz gibi, sıkı duracaklar, bu pozisyonun kıymetini bilecekler, burada olma imkanını iyi değerlendirecekler. Hayat hastanesi olarak bizler bu arkadaşlarımızın işin içinde olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Hayat Hastanesi olarak 2018’de de istihdam seferberliğine destek verdiklerini ve bunun ilerleyen aylarda da devam edeceğini belirten Özkul, “Bugün yaklaşık olarak 90 civarında İŞKUR’lu Hayat Hastanesi’nde eğitim görmektedir. 2 hafta boyunca hasta kayıt ve sağlık personeli olarak eğitimler aldılar. Onun ötesinde işletmelerdeki kurum kültürünü onlara aktarmaya çalışıyoruz. Bizler iş hayatının içinde olarak 2016 yılında yaklaşık 30 arkadaşımıza iş imkanı sağladık. 2017 çerçevesinde de 70 civarında bir arkadaşımızı başlattık. İnönü Caddesi’ndeki hastane alanımız yaklaşık 3 bin metre karelik alandı. Yeni yerimizin ise 20 bin metrekare kullanım alanı var. Burada 500 personelin çalışması hedefleniyor. Bu çerçevede istihdama katkı için gayret gösteriyoruz. Bu tabii Bursa’nın hastanesidir. 40 yıldır hizmet vermeye devam eden bir kurumdur. En kısa zamanda da açılışını yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Milli istihdam seferberliğinin ikinci etabına başladıklarının altını çizen Bursa Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürü Eren Türkmen, “Artı 2 istihdam sloganı ile yola çıktık. Milli istihdam seferberliğinde en önemli argümanımız iş başı eğitim programlarıdır. En az 2 sigortalısı olan işverenlerimize bir katılımcı desteği sağlıyoruz. İş başı eğitim programlarında işsizler katılımcı sürecinde işi yaparak öğreniyorlar. Mesleki becerilerini geliştirerek istihdama dahil oluyorlar. İş yerlerinde sigortalı olarak işe başlıyorlar. Hem katılımcı bir gelir elde etmekte, hem de işverenlerimiz iş gücü sürecine katkıda bulundukları için iş gücü maliyetlerini azaltmaktadır. Katılımcıları işe almadan önce gözlemleyebilmektedir. Düzenlediğimiz program kapsamında 54 katılımcı başladı. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İşbaşı eğitimi çalışmalarına ayrıca İl Müdür Yardımcısı Mehmet Çiftçi, Şube Müdürü Sibel Zengin katıldı.