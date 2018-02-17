Hayat Hastanesinden öğretmenlere ilk yardım eğitimi

Van’da Lokman Hekim Hayat Hastanesi tarafından öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi.

Lokman Hekim Hayat Hastanesi tarafından Tuşba ilçesinde görev yapan tüm öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi. Hastanede düzenlenen eğitimlere öğretmenler yoğun katılım sağladı. Hastane doktorları tarafından verilen eğitimde günlük hayatta karşılaşılan olumsuz durumlar ve yapılması gerekenler aktarıldı. Eğitim sonrasında bir açıklamada bulunan Lokman Hekim Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Asım Hanaz , ilk yardım eğitiminin Tuşba ilçesinde görev yapan tüm öğretmenlere verileceğini belirterek, “Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan proje çerçevesinde öğretmenlerimize ilk yardım eğitimi verilecek. Nöroloji Uzmanı Dr. Cevdet Şahin ile Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Özbilici tarafından verilen eğitimlerde amacımız, her gün okullarda 5-18 yaş arası yüzlerce çocukla aynı ortamda bulunan öğretmenlerimizin bu kalabalık ortamda kaza ve yaralanma riski çok olan bir yaşam alanında hemen müdahale edebilmelerini sağlamaya yönelik profesyonel bir eğitim desteği vermektir” dedi.

2016-2017 eğitim öğretim döneminde aynı eğitimin İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 4 bin 500 öğretmene başarılı bir şekilde verildiğini ifade eden Hanaz, çok verimli olan eğitimlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Hayat Hastanesi olarak eğitime ve öğretmenlere çok değer verdiklerini de sözlerine ekleyen Hanaz, bu kapsamda öğretmenlere, ‘Şifa Kart’ anlaşması yaparak hem öğretmenlerin hem de birinci derece yakınlarının sağlık hizmetinden daha uygun şekilde faydalanmalarının amaçlandığını söyledi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise ilk yardım eğitimlerinin önemine değinerek, böyle bir eğitimi sağladıkları için Lokman Hekim Hayat Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

Eğitim sonunda öğretmenlere sertifikalarının verildiği programa, Tuşba İlçe Millli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Hayat Hastanesi Müdürü Sezen Budak ve hastane yönetimi ve öğretmenler katıldı.