Hayat Tıp Merkezi 1 yaşında

Bursa’nın Hayat Sağlık Grubu bünyesinde Nilüfer’de hizmet veren Hayat Tıp Merkezi 1. yılını kutladı.

Sağlık çalışanları ile bir araya gelen Hayat Tıp Merkezi yönetimi, 1. yıllarını pasta keserek kutladı. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr.Ahmet Özkul, sağlık alanında 40 yıllık bilgi ve tecrübeleriyle yine sağlık alanında ve daha geniş yelpazede vatandaşlara hizmet etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Tecrübeli ve uzman ekibimizle Nilüfer Hayat Tıp Merkezi’nde 1 yıldır başarılı bir şekilde hizmet veriyoruz. Bu başarıda tüm personelimizle birlikte hekimlerimizin ve yönetimimizin büyük katkısı var. 40 yıllık başarılı bir geçmişe sahip olan Hayat Hastanesi, sağlıkta tecrübe ve bilgi birikimini Nilüfer’de hizmete açtığı Hayat Tıp Merkezi ile de sürdürmeye devam ediyor. Tıp Merkezi bünyesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon, cildiye, iç hastaliklari, diyetisyen ve estetik ve güzellik ünitesi bulunuyor. Sağlık alanında sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışı ile sağlam adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni polikliniklerimizi de bünyemize ekleyerek Nilüfer halkımıza sağlık alanında en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz“ ifadelerini kullandı.