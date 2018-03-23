Hayatta kalabilmesi için 100 bin lira gerekiyor

Sivas’ta bir hafta önce beyninde tümör tespit edilen 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol, hayatta kalabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol’un beyninde, geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü doktorda tümör tespit edildi. Annesi Kezban ve babası Nuh Doğruyol devlet hastanelerinde ameliyatın yapılamayacağını Türkiye’de sadece İstanbul’da yapılabileceğini öğrendi. Bunun üzerine İstanbul’a giden aile özel hastanede yapılan tetkiklerde tümörün beyinden alınması çok zor bir noktada bulunduğunu ancak ameliyatı yapabilecekleri bilgisini aldı.

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Çocuklarının tedavi edilebileceği haberini alan ailenin sevinci kursaklarında kaldı. Çünkü ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için 100 bin TL gerekiyor. Sudenaz’ın beyninde bir hafta önce tespit edilen tümör çok hızlı bir şekilde kız çocuğunu etkiliyor ve bir an önce alınması gerekiyor.

Bir hafta görünüşü değişti

Beyinde bulunduğu yerde hızlı bir şekilde hasara neden olan tümör minik Sudenaz’ın bir hafta içerisinde görünüşünü değiştirdi. Çaresiz aile kızlarını tedavi ettirebilmek için hayırseverlere seslenip yardım istedi. Anne Kezban Doğruyol yaptığı açıklamada, "Kızım bir anda bu hale geldi. Çok çaresiziz. Ameliyat tek bir hastanede yapılabiliyor. Biran önce onu yatırmamız gerekiyordu. Ancak gerekli parayı bulamadığımız için yatıramadık. Pazartesi gününe kadar parayı bulup yatırmamız gerekiyor. Bizim böyle bir gücümüz yok. Hayırseverlerden Rabbimizin rızası için biz yardım etmelerini istiyoruz.” dedi.