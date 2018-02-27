Hayırsever emekli hakime bağış plaketi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine yaptığı bağışla 3 hasta odasının tefrişinin yapılmasını sağlayan hayırsever emekli hakim Nihat Gürsel’e plaket verildi.
Üçüncü bağışı
Hastaneye yapılan bağışların çok önemli olduğunun altını çizen Ispartalı Emekli Hakim Nihat Gürsel, törende yaptığı konuşmada “Hastaların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti verilmesi açısından hastanelere yapılan bağışlar artmalı. Bu benim üçüncü bağışım, hastane yönetimine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Elimden geldiği müddetçe hastaneye hayır yapmaya devam edeceğim.” diye konuştu.
Yapılan bağışlar ile tefrişi gerçekleşen odalardan birçok hastanın faydalandığını ifade eden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, ise “Üniversite hastanesi olarak hayırseverlerimize çok şey borçluyuz. Hastanemize bağışları ile sahip çıkan ve bizleri destekleyen bağışçılarımıza gerek idare gerekse hastalarımız olarak minnet duymaktayız. Hayırseverlerimize çok teşekkür ederim.” dedi.
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin sürekli gelişmekte ve yenilenmekte olduğunu ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Alim Koşar; “Bu hastane hepimizin en iyi hizmeti verme adına vatandaşlarımızın desteği bizim için çok önem arz etmekte. Başta Sayın Nihat Gürsel, olmak üzere tüm hayırseverlerimize destekleri için teşekkür ederim.” diye konuştu.Konuşmaların ardından Hayırsever Nihat Gürsel’e plaket takdim edildi.
Programa SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Alim Koşar, Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Rasih Yazkan, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Başmüdür Mehmet Uygur, Müdür Yardımcısı Fidan Karahan ve bağışın yapılmasına vesile olan Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığı Yrd.Doç.Dr.Osman Gürdal katıldı.
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