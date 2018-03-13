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Hayrullah Kubba Tıp Bayramını Kutladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.14 Mart Tıp Bayramı sağlık çalışanları için önemli bir gün olduğunu Hayrullah Kubba, “Bir insanın sağlığı yerinde değilse dünyayı versen bir işe yaramaz.

Hayrullah Kubba Tıp Bayramını Kutladı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
14 Mart Tıp Bayramı sağlık çalışanları için önemli bir gün olduğunu Hayrullah Kubba, “Bir insanın sağlığı yerinde değilse dünyayı versen bir işe yaramaz. İşte bu en değerli hazinemiz olan sağlığımızı koruyabilmemiz için hiç şüphesiz ki sağlık çalışanlarımıza büyük görev düşüyor. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak biz bu bilinçle hastalarımıza elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ağrılar, sızılar içerisinde size gelen bir hastanın tedavi sonrası yüzünde mutluluk ifadeleri görmek dünyanın en büyük sevincidir. Bir hastanın yaşama döndürülmesi sonrası yaşanan o mutluluğu kelimelere dökmek imkansız” dedi. Şifa veren ele vefa ve saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, “Şiddetin kapladığı “Sağlıkta Şiddet” olaylarında sağlık bakanlığımızın aldığı tedbirlerin yanı sıra bizler de, her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bir doktora, bir hemşireye onları koruyan güvenlik personeline kalkan eli ve hakaretlerde bulunan kişi ve kişileri esefle kınıyoruz. Şiddetten uzak, şifa veren ellere karşı gönüllerde vefanın hakim olduğu sağlıklı günler diliyor, bugün aramızda olmayan değerli sağlık çalışanlarımızı da saygıyla ve minnetle anıyor, tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutluyor ve sağlıklı günler diliyorum’’ diye konuştu.

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