Hayvan Hastanesi 3 yaşında

KKTC’deki Hayvan Hastanesi’nin kuruluşunun üçüncü yılı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, Hayvan Hastanesi’nin çalışmalarını ve gelinen noktayı değerlendirdi. KKTC’nin ilk ve tek özel Veteriner Fakültesi’nin Yakın Doğu Üniversitesi’nde olduğunu ifade eden Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, Hayvan Hastanesinde sağlık alanında kullanılan son teknoloji ile hayvan sağlığında önemli gelişimler kaydettiklerini belirterek, dijital röntgen ve doopler ultrasonografi kullanılan hastanede, birçok cerrahi uygulamalar yürüttüklerini söyledi. Ayrıca hastanede teşhis edilemeyen birçok hastalık teşhis ettiklerine değinen Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, “Fakültenin ve tam donanımlı hayvan hastanesinin en önemli amacı nitelikli Veteriner Hekimler yetiştirmektir. Nitekim birçok alanda önemli birimleri olan hastanemiz de At Hekimliği konusunda da çalışmalarımız sürüyor” dedi. Bir ülkede insanların ve hayvanların sağlıklı olabilmesiyle ülkenin sağlıklı olabileceği bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in ülkeye üniversite hastanesinden sonra hayvan hastanesini de kazandırdığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, “Bu sayede öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirirken diğer bir yandan da bütün ülkeye hayvan sağlığı konusunda uluslararası standartta hizmet veriyoruz” yorumlarında bulundu.

“Evcil hayvanların sağlık sorunlarını çözüyoruz” Küçük gruplar halinde öğrencilere bir yandan klinik kapsamına giren konularda uygulamalı eğitim verildiğini, eş zamanlı olarak da laboratuvar tanı yöntemleri hakkında uygulamalar da yapma şansı sunulduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ergene, “Hastanede evcil hayvanların her türlü sağlık sorununa kesin ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Profesyonel ekiplerimiz il birlikte bu güne kadar 3 yıllık süreçte 2 bin 600 hasta sahibi ve 4 bin 100 hasta sayısına ulaştık. Hayvan sağlığında görüntüleme yöntemi olarak digital röntgen ve doopler ultrasonografini kullanarak hayvanseverlere hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Hastanemizde ortopedi, yumuşak doku ve göz operasyonlarında başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra yeni nesil ekokardiyografi cihazının hayvan hastanesinde kullanılmaya başlanması ile birlikte hayvanlarda da görülen kalp hastalıklarında her türlü teşhis ve tedavisini yapabiliyoruz. Göz hastalıklarında da özellikle katarakt operasyonu ve benzeri göz operasyonlarını gerçekleştirebiliyoruz. Göz ile ilgili en son yaptığımız önemli operasyonumuzda bir papağana katarakt operasyonu yaptık” dedi. “Doğum sürecini takip ediyoruz” Doğum sürecinde uzman ekipler ile birlikte takipte bulduklarını belirten Ergene, Doğum ekipleri ile birlikte özellikle çiftleşme ve doğum yapma sıkıntısı yaşayan ırklarda başlattığı suni tohumlama ve sonrasında takiben yapılan sezaryen operasyonları sayesinde gebe kalma sıkıntısı yaşayan birçok hayvana da çözüm buluyoruz. Bununla birlikte Hayvan Hastanesinin en önemli misyonlarından biri de doğal yaşama karşı duyarlılık ve sorumluluk duyuyor olmamızdır. Bu bağlamda doğal yaşama verdiğimiz desteği daha da ileri götürebilmek için Taşkent Doğal Yaşam Parkı ile de protokol imzaladık. Böylece hayvan hastalıklarında teşhis, tedavi ve rehabilitasyon konularında birlikte hareket edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“Fizik ve rehabilitasyon merkezi kuracağız”

Fizik ve rehabilitasyon merkezi kuracaklarını da kaydeden Ergene, “Önümüzde ki beş yıl içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini kurarak yine hayvanseverlere sunacağız. Bunun yanı sıra hayvan sağlığı için önemli bir atılım olan ambulans servisimiz ile hayvanseverlere hizmet sunuyoruz. Nitekim Görev Kuvvet Komutanlığı ile de imzaladığımız protokol var. Bu protokol ile birlikte Özel Görev Kuvvetleri’ne ait tüm köpeklerin sağlık kontrollerini yapıyoruz” dedi.

Öğrenciler hastane ortamında uygulama imkanı buluyor

Öğrencilerin tam donanımlı olarak eğitim alabildiği Hayvan Hastanesi’nde, birçok alanda birimleri olduğuna da değinen Ergene, öğrencilerin, klinik eğitimleri süresince hastane ortamında hasta kabulünden başlayarak ön tanı, kesin tanı, medikal veya cerrahi sağaltım, profilaktik Veteriner Hekimlik, post-operatif yoğun bakım ve hasta taburcu edilmesi gibi Klinik Veteriner Hekimliği pratiğinin her aşamasını birebir yaşama ve uygulama imkânını bulduklarını vurguladı.

Son alarak Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi olarak hasta tedavisinin yanı sıra bilimsel çalışmalar da yaptıklarına değinen Ergene, “2013 yılında “Veteriner Hekimlikte Bahar Günleri” başlığı altında bilimsel çalışmalar başlattık. Dolayısıyla günümüze kadar 11 Uluslararası Kongre düzenledik. 2018 yılında da “Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı-2” ile “ Uluslararası Veteriner Cerrahi” kongrelerinin düzenleyeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.