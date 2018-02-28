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Hayvan kemiğinden yapay çene kemiği

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2018 17:28 | Son Güncelleme

Box Teknik ile yapay çene kemiği uygulaması, dünyada yalnızca beş ülkede yapılıyor. Türkiye de bu beş ülkeden biri… Balkanlar’dan, Avrupa’dan ve hatta Avusturalya gibi dünyanın diğer bir ucundan bile kalkıp İstanbul’a Box teknik tedavisi için gelen hastalar var.

Hayvan kemiğinden yapay çene kemiği

Ülkemizde bu yöntemi yıllardır başarıyla uygulayan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, Box teknik yöntemi ile ilgili soruları yanıtladı:

Box teknik nedir?

Kaybolan kemik dokusunun yeniden oluşturulabilmesi için birtakım kemik yapılandırma yöntemleri kullanılır. Bu tekniklerde hayvansal kaynaklı kemikler kullanılır. Bu kemikler, özel tekniklerle laboratuvar ortamında insan kemik dokusuna uygun hale getirilir. Kaybolan çene kemiğinin içerisine cerrahi operasyonla yerleştirilir. Bunun sonucunda kaybolan çene kemiği yeniden yapılanır. Buna ‘Box teknik’ denir.

HASTANIN VÜCUDUNDAN KEMİK ALMAYA GEREK KALMAZ!

Nasıl uygulanır?

Box teknikte, kaybolan kemik dokusunun üç boyutlu olarak yeniden yapılması amaçlanır. Dişlerini yıllar önce kaybetmiş ve çene kemiği eridiği için protez kullanamayacak hale gelmiş kişilere bile yıllar sonra yeniden sabit protez yapılabilir. Yöntem daha önce beyin cerrahisi ve plastik cerrahide de kullanılmıştır. Operasyon sırasında eriyebilen, dokuyla uyumlu ‘polilaktik asit plakaları’ özel bir yöntemle çene kemiğine yerleştirilir. Daha sonra hayvan kemiğinden; inek, dana, sığır veya at kemiklerinin birtakım işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen ve kemik bankalarından temin edilen kemik grefti ile doldurulur ve iyileşmeye bırakılır. Uygulamanın üzerinden 6-8 ay geçtikten sonra sağlıklı kemik dokusu elde edilir. Hasta yerleştirilen implantlarla yepyeni dişlere sahip olur. Box teknikten önce de kemik yapılandırma yöntemleri uygulanıyordu. Ancak bu tekniği üstün kılan, hastanın vücudunun başka bir bölgesinden kemik almaya gerek kalmaksızın; üç boyutta kemik onarımını sağlamasıdır. Daha önceki uygulamalarda kemik bloklarının stabilizasyonu arzu edildiği gibi sağlanamıyor ve başarısız sonuçlar elde ediliyordu.

3 BOYUTLU KEMİK İYİLEŞMESİ

Neden Box teknik?

Box tekniğin avantajlarını, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer şu sözlerle anlattı:

Kaybolan çene kemiğini mükemmel şekilde onarır.

Vücudun herhangi bir bölgesinden kemik alma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Çeneye implant yerleşiminin daha basit ve kolay olmasını sağlar.

Üç boyutlu kemik iyileşmesi gerçekleştirir.

Kemiği tamamen iyileştirip orijinal şekline getirir.

Çene kemiğini sadece fonksiyonel olarak değil, estetik olarak da onarır.

Özellikle kadınlarda 35 yaşından sonra çene kemiklerinde önemli sorunlar olabiliyor. Diş eti hastalıkları sonucu da ortaya çıkan kemik erimeleri yüz kaslarında çökmelere, çizgilere ve kırışıklıklara yol açılıyor. Bu operasyon estetik diş hekimliğinde önemli bir aşamayı da kat ettiğimizi gösteriyor.

ESTETİK KAYGI TAŞIYANLAR DA YAPTIRIYOR

Hangi hastalara uygulanabilir?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, Box tekniğin hangi hastalara uygulanabileceğini anlattı:

Çene kemiğinde yaygın kemik kaybı olanlar,

Uzun yıllar boyunca total protez kullanmak zorunda kalanlar,

Geçirdiği bazı operasyonlar sonucunda kemik kaybı yaşayanlar,

Bazı dişlerin çekilmesi sonucu kemik seviyesinin istenilen boyuta gelememesi nedeniyle estetik kaygı taşıyanlar,

Çene kemiği yapılandırılmadan implant uygulanamayacak kişiler.

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Box tekniği avusturalya

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