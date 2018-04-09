YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık dernekleri tarafından, gönüllük esasına dayalı ve her 5 yılda bir yapılacak yeterlilik (board) sınavı için çalışma başlatıldı.
Uygulamanın hayata geçmesi halinde, uzmanlık derneklerince hazırlanacak yeterlilik sınavında, bilgilerini güncelleme fırsatı bulacak hekimlerden başarılı olanlara, döner sermayeden de çeşitli avantajlar sağlanması gündeme gelecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilgili uzmanlık derneklerinin görüşleri alındı.
Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, bünyesinde yaklaşık 60 bin uzman hekimi barındıran 150 uzmanlık derneği temsilcisi ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, sağlık hizmet sunumunda kalitenin daha da artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
ABD'de 1936'da başlatılan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan yeterlilik (board) sınavları üzerindeki uzmanlık derneklerinin çalışmaları masaya yatırıldı.
Hekimlerin gönüllülük esasıyla girdiği ve bilgilerini güncelleme fırsatı bulduğu yeterlilik sınavının, Bakanlık tarafından da uygulanması fikri toplantıda gündeme geldi.
- Avantajlara ilişkin çalışmalar de derneklerle yapılacak
Çalışmanın hayata geçirilmesi halinde, gönüllülük merkezli olmak üzere, hekimlerin belli aralıklarla uzmanlık derneklerince hazırlanan board (yeterlilik) sınavına girmesi, beş yılda bir yapılması planlanan sınavda başarılı olan hekimlere, Sağlık Bakanlığınca bazı avantajlar sağlanması konuları toplantıda ele alındı.
Başarılı hekimlerin döner sermayeden ek katkı alması ve buna ilişkin çalışmanın da uzman dernekleriyle birlikte yürütülmesi konusu toplantıda görüşüldü.
- "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tıbbın sürekli geliştiğini ve yeniliklerin takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Bu nedenle kendisini yenilemek, geliştirmek isteyen hekimleri her zaman desteklediklerini dile getiren Demircan, "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak. Biz de sağlıkta yeni dönemde 'kalite' diyoruz. Hem hizmette hem de hizmeti verenlerde kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz
İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!
Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz
Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar
Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum