YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık dernekleri tarafından, gönüllük esasına dayalı ve her 5 yılda bir yapılacak yeterlilik (board) sınavı için çalışma başlatıldı.

Uygulamanın hayata geçmesi halinde, uzmanlık derneklerince hazırlanacak yeterlilik sınavında, bilgilerini güncelleme fırsatı bulacak hekimlerden başarılı olanlara, döner sermayeden de çeşitli avantajlar sağlanması gündeme gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilgili uzmanlık derneklerinin görüşleri alındı.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, bünyesinde yaklaşık 60 bin uzman hekimi barındıran 150 uzmanlık derneği temsilcisi ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, sağlık hizmet sunumunda kalitenin daha da artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD'de 1936'da başlatılan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan yeterlilik (board) sınavları üzerindeki uzmanlık derneklerinin çalışmaları masaya yatırıldı.