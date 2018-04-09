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Hekimlere, "gönüllülük esaslı" yeterlilik sınavı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık derneklerince, gönüllük esasına dayalı ve 5 yılda bir yapılacak yeterlilik (board) sınavı için çalışma başlatıldı - Uygulamanın hayata geçmesi halinde, uzmanlık derneklerince hazırlanacak yeterlilik sınavında, bilgilerini güncelleme fırsatı bulacak hekimlerden başarılı olanlara, döner sermayeden de çeşitli avantajlar sağlanacak - Sağlık Bakanı Demircan: "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak. Biz de sağlıkta yeni dönemde 'kalite' diyoruz. Hem hizmette hem de hizmeti verenlerde de kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık dernekleri tarafından, gönüllük esasına dayalı ve her 5 yılda bir yapılacak yeterlilik (board) sınavı için çalışma başlatıldı.

Uygulamanın hayata geçmesi halinde, uzmanlık derneklerince hazırlanacak yeterlilik sınavında, bilgilerini güncelleme fırsatı bulacak hekimlerden başarılı olanlara, döner sermayeden de çeşitli avantajlar sağlanması gündeme gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilgili uzmanlık derneklerinin görüşleri alındı.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, bünyesinde yaklaşık 60 bin uzman hekimi barındıran 150 uzmanlık derneği temsilcisi ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, sağlık hizmet sunumunda kalitenin daha da artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD'de 1936'da başlatılan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan yeterlilik (board) sınavları üzerindeki uzmanlık derneklerinin çalışmaları masaya yatırıldı.

Hekimlerin gönüllülük esasıyla girdiği ve bilgilerini güncelleme fırsatı bulduğu yeterlilik sınavının, Bakanlık tarafından da uygulanması fikri toplantıda gündeme geldi.

- Avantajlara ilişkin çalışmalar de derneklerle yapılacak

Çalışmanın hayata geçirilmesi halinde, gönüllülük merkezli olmak üzere, hekimlerin belli aralıklarla uzmanlık derneklerince hazırlanan board (yeterlilik) sınavına girmesi, beş yılda bir yapılması planlanan sınavda başarılı olan hekimlere, Sağlık Bakanlığınca bazı avantajlar sağlanması konuları toplantıda ele alındı.

Başarılı hekimlerin döner sermayeden ek katkı alması ve buna ilişkin çalışmanın da uzman dernekleriyle birlikte yürütülmesi konusu toplantıda görüşüldü.

- "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tıbbın sürekli geliştiğini ve yeniliklerin takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle kendisini yenilemek, geliştirmek isteyen hekimleri her zaman desteklediklerini dile getiren Demircan, "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak. Biz de sağlıkta yeni dönemde 'kalite' diyoruz. Hem hizmette hem de hizmeti verenlerde kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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