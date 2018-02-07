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Helicobacter pylori tedavisi migreni de ortadan kaldırıyor

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 17:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hizmet veren Op.

Helicobacter pylori tedavisi migreni de ortadan kaldırıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hizmet veren Op. Dr. Tuğçe Karaçay, yapılan klinik çalışmalarda kronik baş ağrılarından yakınan hastaların midelerinde helicobacter pylori görüldüğünü ve bu bakterinin tedavi edilmesiyle birlikte migren ağrılarının ortadan kaybolduğunu söyledi.
Helicobacter pylori tedavisinin kişi için birçok mide şikayetlerinin ortadan kalkacağı anlamına geldiğinin altını çizen Op. Dr. Tuğçe Karaçay, “Yapılan çalışmalar kronik baş ağrılarından yakınan hastaların önemli bir kısmında helicobacter pylori mide bakterisi tespit edildi. Bu bakteriyle mücadele sırasında migren ataklarının ve şiddetinin azaldığı görüldü. Mide şikâyetleri genellikle basit bir yanma-ekşimeden, kıvrandırıcı ve gece uykudan dahi uyandırabilen ağrılar ve yemek borusuna kadar uzanan yakıcı ağrılara kadar varabilmektedir. Rahatsızlığın ülser (mide mukozasında yara) mi yoksa halen gastrit (mide mukozasının basit enflamasyonu) aşamasında mı olduğu, yerleşimin ağırlıklı olarak mide mi yoksa onikiparmak bağırsağında mı olduğu, ya da yemek borusuna kadar uzanıp uzanmadığı hakkında kesin bilgi ancak endoskopi ile elde edilebilir. Bunun için anestezi eşliğinde hastaya ince bir hortum şeklinde yutturulan tetkik aracının içerisindeki optik sistemler vasıtasıyla yemek borusundan onikiparmak bağırsağına kadar tüm bölgeler ayrıntılı bir şekilde gözle görülebilmektedir. Aynı zamanda cihazın ucundaki aletler ile alınan küçük bir mukoza örneği biyopsisinde Helicobacter varlığı ya da yokluğu da olarak araştırılabilmektedir. Sonuçta tedaviye antibiyotik eklenip eklenmeyeceğine de bu testin sonucuna göre karar verilebilmektedir” dedi.
Karaçay, helicobacter pylori taşıyan hastaların normal kişilere göre 4 kat daha fazla mide kanseri gelişme riski olduğunuda sözlerine ekledi.

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