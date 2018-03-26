HABER

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 16:23 | Son Güncelleme

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanserin nedenleri arasında genetik ve çevresel faktörler ile sağlıksız beslenme ilk sıralarda yer alıyor. Yaşam tarzı ve beslenme planınızda yapacağınız birkaç küçük değişiklikle kanser riskini en aza indirebilir, ideal kilonuza ulaşabilir ve yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Memorial Hizmet Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Sinem Uygun, “1-7 Nisan Kanser Haftası” öncesinde kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için doğru beslenme önerilerini sıraladı

Düzenli ve sağlıklı beslenmenin tüm hastalıklarla birlikte kanser riskini en aza indirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Doğru besinleri uygun miktarlarda tüketmek ve işlenmiş gıdalar yerine doğal olanları tercih etmek kanserden korunmada anahtar rol oynamaktadır. Kanser teşhisi konulan kişilerin de doğru bir beslenme planlaması ile hayat kalitelerini artırmaları ve tedaviye destek olmaları mümkün olmaktadır. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

1-Mantar, yulaf ve tahıl ürünleri ile kilo vererek kanserden korunabilirsiniz

Bazı mantarlarda, yulaf ve tahıllarda bulunan beta glukan kolesterolün düşürülmesine ve kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Bunun dışında kalın bağırsak ve mide kanserlerinden korunmada etkilidir. Yulafın haftada 2-3 kez çeşitli meyveler ve yoğurt ile tüketilmesi hem bağışıklık sistemini hem sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

2-Kırmızı, mor ve siyaha yakın renkteki meyveler sağlık kaynağı

Böğürtlen, yaban mersini, siyah üzümün çekirdeği, siyah erik gibi koyu mor –kırmızı-siyaha yakın renkteki besinlerin içinde bulunan maddeler, hücrelerin yaşam süresini uzatmaktadır. Günlük meyve tüketiminin 1-2 porsiyonunun bu meyvelere ayrılması, yaşam süresini uzatmanın yanı sıra kalp ve damar hastalıkları ile karaciğer, safra yolları, meme, pankreas gibi kanserler ile ilgili riskleri en aza indirmektedir.

3-Zerdeçal kanserden koruyucudur

Zerdeçal iyi bir antieflamatuar yani vücutta iltihap gidericidir. Bu özelliği sebebiyle kansere karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir. Toz veya taze hali ile günlük beslenmeye eklenebilir.

4-Domates, karpuz ve kayısı prostat kanserine karşı koruyucu birer kalkandır

Domates, karpuz, kayısı gibi kırmızı ve turuncu renkteki besinlerin içinde bulunan likopen kuvvetli bir antioksidandır. Prostat ve rahim ağzı kanserine karşı korucu etkileri olduğu bilinmektedir.

5-Süt ve süt ürünleri ile birçok kanserden korunmak mümkün

Yoğurt, süt, ayran, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri ile aspir yağında bulunan konjuge linoleik asit (CLA) obezite, yağlanma, diyabet ve kanser riskini azaltmaktadır. Günlük tüketim miktarlarında aşırıya kaçılmadan tüketilen süt ürünleri, bağışıklığın güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır.

6-Prostat ve kolon kanserinde karşı sarımsağı bol tüketin

Sarımsağın içinde bolca bulunan alil sülfür, DNA hasarını onarma, bağışıklığı artırma ve kansere sebep olabilen serbest radikallerin etkilerini azaltma konularında öne çıkmaktadır. Sarımsak; mide, prostat ve kalın bağırsak kanserlerine karşı koruyucudur. Mümkün olduğunca çiğ tüketmeye çalışmak, yararlı maddelerin korunması açısından önemlidir. Sarımsak dışında karnabahar, brokoli, pırasa gibi sülfürlü bileşikler ve selenyum içeren besinler de kansere karşı koruyucudur.

7-Balık, keten tohumu, semiz otu ve ceviz ile sağlıklı kalın

Balıklarda bolca bulunan Omega-3, keten tohumu semizotu ve ceviz gibi bitkisel kaynaklarda da bulunmaktadır. Meme, kalınbağırsak, pankreas ve prostat kanserlerinin gelişme riskini azaltır. Haftada 2-3 kez balık tüketimi omega-3 den zengin beslenme açısından önemlidir. Balığın kızartılmadan buğulama veya ızgara yapılarak tüketilmesi gerekir.

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi
Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!
Fransa'da IŞİD saldırısıFransa'da IŞİD saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser zayıflama beslenme

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İlginizi Çekebilir

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri!

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri!

Kemoterapi alan hastalar için 15 beslenme önerisi!

Kemoterapi alan hastalar için 15 beslenme önerisi!

Yüz estetiğinde doğru bilinen 10 yanlış!

Yüz estetiğinde doğru bilinen 10 yanlış!

Bacaklarda şişme akciğer kanseri belirtisi olabilir!

Bacaklarda şişme akciğer kanseri belirtisi olabilir!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.