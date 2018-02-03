Hematoloji Uzmanı Uz: Dünyada sigaradan her yıl 6 milyon kişi hayatını kaybediyor

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Hematoloji Uzmanı Dr. Burak Uz, dünya genelinde her yıl 6 milyon kişinin sigara ile ilişkili nedenlerden hayatını kaybettiğini söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Burak Uz, sigara kullanımının tüm dünyada ve Türkiye'de bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Dünya genelinde her yıl 6 milyon kişinin sigara ile ilişkili nedenlerden hayatını kaybettiğini vurgulayan Dr.Uz, "Bu sayının 2030 yılında 8 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tütünün yanması sonucu sağlığa zararlı 7 binden fazla madde açığa çıkmaktadır. Sigarayla ilişkili akciğer, böbrek, mesane, serviks, yemek borusu, mide, pankreas kanseri gibi ile aort genişlemesi, katarakt, zatürre, diş eti iltihabı gibi diğer 18 hastalık tanımlanmıştır. 2016 yılında İtalyan araştırmacılar tarafından yayımlanan bir derlemede, sigara içen erişkinlerde hiç sigara içmeyenlere nazaran Akut Miyeloid Lösemi (AML) sıklığının daha fazla olduğu belirtilmiştir. Yoğun ve uzun süreli sigara kullanımı, artan bir lösemi riski ile birliktelik göstermiştir. İlginç olarak, sigarayı bırakalı 20 yıldan fazla olan bireylerde lösemi riski oldukça azalmaktadır. Erkekler, kadınlara nazaran daha riskli bulunmuş ve bu durum erkeklerin sigara içme alışkanlıklarına bağlanmıştır. Sigara ve lösemi ilişkisi tam olarak anlaşılamamakla birlikte nikotin ve nikotinle ilişkili bazı maddelerin hayvan modellerinde kansere yol açtığı ortaya konulmuştur" dedi.

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