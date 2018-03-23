Hematoloji ve onkoloji hastası çocuklardan resim sergisi

Mersin Şehir Hastanesi’nde hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavi gören çocukların yaptıkları resimler sergilenmeye başlandı. Sergide satılacak resimlerle hasta çocukların ihtiyaçlarının bir bölümü karşılanacak.

Şehir Hastanesi hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavi gören ve günü birlik tedaviye gelen çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlan bir alanda resim yaptılar. Kısa bir sürede 20 resim yapan çocuklar, el becerileriyle büyük taktir aldılar.

Çocukların resimleri, Şehir Hastanesi’nde sergilenmeye başlandı. Sergideki resimler satılarak, çocuklara yeniden malzemeler alınacak. İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı’da resim sergisini gezerek, çocuklarla sohbet edip, yaptıkları eserlerle ilgili bilgi aldı. Bahçacı ayrıca bir resmide kendisi alarak, çocuklara destek oldu. Bu hastalıkta çocukların uzun süreli tedavi gördüğünü söyleyen Bahçacı, "Belirli bir süre hastanede tedavi aldıktan sonra evlerine gidiyorlar, okullarına katılıyorlar. Tekrar tedavi alma zamanlarında hastaneye geliyorlar. Tabi bu çocuklarımızın tedavileri hayatının bir parçası haline geliyor. Yani evde yemek yeme, ders yapma, televizyon izleme gibi bir etkinlik yapıyorlar. Bu etkinlikte hastane de tedavi gördüklerinde yaptıkları bir durum haline geliyor. Hastanede canlarının sıkılmaması, eğitimlerinin tedaviyle birlikte devam etmesi ve bu çocuklarımızı kazanmamız için bu etkinlikler şart. Bizim sürekli bu çocuklarımızı desteklememiz gerekiyor. Bu aktivide çocuklarımızda hem psikolojik hem sosyal hemde bedensel rahatlamaya sebep oluyor. Bu yüzden zaman zaman hocalarımız, doktorlarımız eşliğinde, hemşire, çalışanlarımızın desteğiyle çocuklarımıza bir atölye oluşturduk. Bu atölyelerde çocuklarımız çalışmalarını yapıyorlar. Bunu da çocuklarımız severek yapıyor. Sonunda onlarda mutlu oluyor. Hastanede geçirdikleri zamanı sıkılmadan hemde yeni kazanımlarla yeni bakış açılarıyla hastaneden ayrılmış oluyorlar" dedi.

Bu etkinliklerin özellikle bu tür hastalıkların tedavisinde önemli olduğunu vurgulayan Bahçacı, “Organik olmayan birçok hastalığın temelinde stres vardır. Organik olan hastalıklarda da temelde stres o hastalığı provakate ediyor, artırıyor. Çocuklardaki kan hastalıklarında, kanın yine onkolojik hastalıklarında, yine kanın uzun süreli tedavi gerektiren diğer hastalıklarında çocukların psikolojileri de otomatikmen bozuluyor. Hastalıklarına odaklanıyorlar, arkadaşlarından uzak bir çevrede kalıyorlar, öğretmenlerinden, ders ortamlarından ve dersin dışındaki arkadaşlıklarından, komşuluk ilişkilerinden her şeyden uzaklaşıyorlar. Çünkü bu tür hastalarda çok çabuk enfeksiyon gelişiyor. Aldıkları tedavi sonucunda bağışıklık sistemleri baskılanıyor. Onların hastalığa hemen yakalanmamaları içinde daha titizlikle davranıyoruz. Onlara daha izole alanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Ancak bunlarda onlar için büyük bir can sıkıntısı. Çocuk hastalığı var ama ruhu halen çocuk. Diğer çocuklarla birlikte oynamak istiyor, bir araya gelmek istiyor. Dolayısıyla biz o istek ve arzularını da yerine getirmiş oluyoruz. Bu etkinliklerle psikolojik olarak çocuklarımızı rahatlatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.