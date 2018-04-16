Hemofili hastalarına spor uyarısı

Erişkin Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, hemofili hastalarının sporu, bir spor hekimi ya da bir hematolog gözetiminde yapması gerektiğini, uygun olmayan spor yapıldığında kanama riskinin olabileceğini söyledi.

Hemofilinin, vücutta pıhtılaşmayı sağlayan maddelerin doğuştan itibaren olmadığı ya da bozuk olduğu, ömür boyu süren kalıtımsal bir hastalık olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniğinden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık hemofili hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Balçık, “Kanın normal olarak pıhtılaşmadığı nadir olarak görülen bir kanama bozukluğudur. Özellikle yaralanma ve cerrahi müdahale sonrasında kanama uzun sürebilmektedir. Hemofili kalıtsal bir hastalıktır. Genetik olarak ebeveynlerden çocuklara aktarılmaktadır. Hemofili ile doğmuş kişilerin pıhtılaşma faktörleri az miktardadır ya da yoktur. Hemofilinin en sık görülen 2 tipi vardır. Bunlar: Hemofili A(pıhtılaşma faktör 8 eksikliği), hemofili B (pıhtılaşma faktör 9 eksikliği)” dedi.

Hemofilinin belirtilerine değinen Balçık, “Vurma, çarpma, düşme ardından beklenmeyen özellikle eklem ve kas içerisinde kanamalar görülmektedir. Diş çekimi, cerrahi müdahalelerde, erkeklerde sünnet sonrasında uzamış kanamalar, bu hastalığı düşündürmektedir. Hemofili, eksik olan pıhtılaşma faktörlerinin yerine konulması ile tedavi edilebilmektedir. Hemofilide spor, kasların ve eklemlerin güçlenmesini sağlayarak kanama esnasında dayanıklılığı artırmaktadır. Ancak hemofili hastaları sporu, bir spor hekimi ya da bir hematolog gözetiminde yapmalıdır. Uygun olmayan spor yapıldığında kanama riski olabilir” diye konuştu.

Hemofilide gen tedavisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık şunları söyledi: “Hemofilide gen tedavisi üzerine çalışmalar hala devam etmektedir. Hemofili hastaları ilaç kullanırken doktorlarına danışmaları gerekir. Diş çekimi ya da cerrahi bir müdahale planlanması durumunda, doktorlarıyla görüşmeleri lazım. Herhangi bir kaza olduğunda ya da seyahat edecekleri zaman, yanlarına hastalıkla ilgili bilgilendirici bir not almaları faydalı olur.”