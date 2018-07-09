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Hemoroidal hastalığa ameliyatsız çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

GENEL Genel Cerrahi Uzmanı Op.

BURSA,(DHA)- GENEL Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Gülcü, hemoroidal hastalıktan ameliyat olmadan kurtulmanın Band Ligasyon (boğma) yöntemiyle mümkün olduğunu söyledi.
Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Gülcü, hemoroidal hastalıklarla ilgili açıklama yaptı. Op. Dr. Gülcü, "Herhangi bir sebepten dolayı karın içi veya kalın bağırsağın son kısmının basıncının arttığı durumlarda yastıkçıklar genişler, büyür ve hemoroidal hastalık oluşur. Hemoroidal hastalık, makat bölgesi problemlerinin en sık sebebidir. Erişkin yaştaki kişiler belli dönemlerde hemoroidal hastalık ile karşı karşıya kalmaktadır. Erkeklerde daha sık görülen bu hastalıkta utanma, sıkılma ve inançlar nedeniyle doktora başvurma oranları, görülme oranlarına göre daha azdır. Hemoroidal hastalığın oluşumuna uzun süre oturmak, ağır sporlar, ileri yaş, kabızlık, ishal, sert dışkılama, gebelik, ıkınma, uzun süre tuvalette oturma gibi sebepler yol açmaktadır" diye konuştu.
Hemoroidal hastalığın belli başlı belirtileri olduğunu ifade eden Op. Dr. Barış Gülcü, "Kanama, ele gelen şişlik (memeler), kaşıntı, makatta dolgunluk hissidir. Tanı hastanın şikayetleri anlatması ve doktorun detaylı yapacağı makat muayenesi ile konur, bu esnada anoskopi (makat kanalının görüntülemesi) ve rektoskopi (kalın bağırsağın son kısmının görüntülemesi) yapılabilir. İleri yaş grubunda hastalara kolonoskopi yapılır. Tedavi hastanın şartlarına göre hasta ile ortak karar verilmesiyle oluşturulur. Hemoroid hastalarında cerrahi tedavi hastaların sadece yüzde 5 ile 10'unda gerekir. Hastalıkların büyük çoğunluğu beslenme, oturma banyosu ve medikal tedavi ile düzelir. Güncel tedavilerden; lazer, ilaçla kökünü kurutma yöntemi (skeleroterapi), RF ile yakma gibi yöntemlerde başarı şansı yüzde 60 ile 70'ler arasındadır. Ameliyatsız, poliklinik şartlarında, anestezi verilmeden etkinliği güncel tedavilerde hala yerini koruyan eski bir yöntem olan bandligasyon yöntemi uygun hastada oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde hastaya anestezi verilmeden yaklaşık olarak 3 ile 4 dakika içinde yapılabilecek bir yöntemdir. Bağırsak temizliği gerekmez, anestezi gerekmez. Makattan bu bölgeyi görmeyi sağlayan anoskop dediğimiz bir alet ve bu aletin arkasına takılan ışık yardımıyla iç hemoroidleri görülüp bunlara özel bir alet yardımıyla köküne lastik band yerleştirilmesi ile olur. İşlemden sonra hasta ayaktan evine gidip normal işlerine devam eder" dedi.

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