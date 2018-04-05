Hemoroide ameliyatsız çözüm

Çocuklar dahil her yaşta görülebilen ve günlük hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen hemoroit hastalığından ameliyatsız kurtulmanın mümkün olduğu bildirildi. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, hemoroit hastalığı çeken kişilerin utanmadan ve korkmadan bir uzman doktordan destek almaları gerektiğini söyledi. Hemoroidin çocuklar dahil erkeklerde ve bayanlarda her yaşta görülebilen bir hastalık olduğunu belirten Opr. Dr. Sedat Ocak, "Özellikle büyük abdest alışkanlıkları bozulmuş kabızlık ya da ishal olan kişilerde, ağır stresli meslekler icra eden kişilerde, uzun süre oturarak hayatını sürdüren, iş yapan kişilerde ve bununla birlikte anne adaylarında görülmektedir. Hemoroit makat iç duvarında bulunan 3 adet venöz yani kirli kan damarından birinin, ikisinin veya hepsinin şişmesi ve üzerinden geçen büyük abdestin sürtünmesiyle oluşturduğu tüm şikayet grubuna hemoroit hastalığı denir. Basur tıbbi adıyla hemoroit, hastaların utanmaları, muayene olmaktan korkmaları gibi nedenlerle genellikle geç teşhis edilmekte ve zamanında tedavi edilmeyen hemoroitler ilerleyip dayanılmaz ağrılara, şişliklere, kanamalara, kansızlık ve halsizliğe neden oluyor” dedi.

Günü birlik tedavi

Hemoroit sorunu olan kişiler öncelikle bir kamera vasıtasıyla (rektosigmoidoskopi) muayene edildiğini belirten Opr. Dr. Sedat Ocak, "Yapılan muayenenin ardından hastanın rızası ile birlikte günübirlik bir işlem olan lazer teknolojisi ile ağrısız ve kolay bir tedavi uygulamaktayız. Son teknolojik aletle yapılan bu tedavi uygulaması, istirahat gerektirmiyor. Aynı gün günlük hayatına dönme olanağı sağlıyor. Tedavinin yapıldığı cihaz dünya da bilinen son teknoloji ürünüdür. Hemoroitten kurtardığımız bölgede diğer yöntemlere göre tekrarlama riskini en aza indirmektedir. Üstün işçiliği, dizaynı patentli soğutma teknolojisi ve benzerlerinden daha küçük ebadıyla, tedavi de istenilen başarıyı elde edebilmesiyle, farkını en iyi şekilde ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri "Lazer Proktoloji Uygulamaları ile Anorektal Cerrahi ve Hemoroit Tedavi Merkezi"nde neo-lazer yöntemi ile hemoroit(basur) hastalığı ameliyatsız tedavi ediliyor.