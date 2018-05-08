Hemşirelik haftasında beyaz önlüklerini giyerek ışık aldılar

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri 'ışık alma' töreni ile meslek hayatlarına ilk adımı attılar. Düzenlenen törende, bölüme yeni başlamış öğrenciler ise beyaz önlüklerini giydi. İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, hemşirelik bölümlerinin diğer bölümlerden bir adım daha önde tutulduğunu vurgulayarak, “ Hemşireliğin zor bir meslek olduğunu kabul edelim. Sabır, şefkat ve sevgi bu meslekte çok önemli. O sevgiyi bir pınar gibi ayakta tutabilmek bizim için çok değerli” dedi.

“MESLEK HAYATINDA İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğrencilere meslek hayatlarında da iletişimin çok önemli olduğunu belirtti. Sevgiyi canlı tutmanın meslekteki başarıyla ilişkili olduğuna değinen Hacısalihoğlu, “İletişimi iyi kullanın. Hasta, hekim ve hemşire ilişkisinde en sihirli aracı iletişimin iyi kullanılabilmesidir. Ne söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz önemlidir. Hastane ortamında bazen yaşanmaması gereken acı olaylar duyuyoruz. Her şey iletişimle başlar. Beyaz önlük geniş bir ailenin, sağlığın simgesidir” dedi.