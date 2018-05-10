HABER

"Hemşirelik hatasız olmayı gerektiren bir meslektir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.05.2018 13:36 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın: - "Her şeyin başı sağlık olunca hemşirelik mesleğinin ehemmiyeti daha da artıyor. Hata affetmeyen, hiç hatasız olmayı gerektiren bir meslek olmanın zorluğu var sizde. Yapacağınız küçük bir hata bile insan hayatına mal olabilir"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, hemşirelik mesleğinin önemine işaret ederek, bu sağlık görevlilerinin yapacakları en küçük bir hatanın bile insan hayatına mal olabileceğini söyledi.

Aydın, Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hemşirelikte kariyer" sempozyumunda yaptığı konuşmada, sağlık eğitiminin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanları için en büyük mutluluğun insana hizmet vermek olduğunu aktaran Aydın, "İnsanların birebir sağlığıyla alakalı olduğunuz ve insan hayatına faydanız dokunması dolayısıyla sizin için en büyük mutluluk insan hayatıdır." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinde hatanın yeri olmadığına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Her şeyin başı sağlık olunca hemşirelik mesleğinin ehemmiyeti daha da artıyor. Hata affetmeyen, hiç hatasız olmayı gerektiren bir meslek olmanın zorluğu var sizde. Yapacağınız küçük bir hata bile insan hayatına mal olabilir. Sağlık çalışanları hatasız olmak mecburiyetinde. Sizin eğitiminiz de bu yüzden birebir ve yüzde 100 öğrenmeye dayanan bir meslek."

Aydın, sağlık çalışanlarının görevlerini sabırla yerine getirmelerinin gereğine de dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı da sağlıkta branşlaşmanın önemini vurgulayarak, "Hemşirelikte branşlaşma sahada yaşadığımız pratiklerden de anlaşıldığı üzere olmazsa olmazlardan biri. Bir bölümde uzun süre çalışan bir hemşire başka bölüme geçtiğinde verim düşüşü yaşanabiliyor. Bu da sahada kendiliğinden branşlaşmanın oluştuğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Topal ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Millet İttifakı'na bir parti daha katılabilirMillet İttifakı'na bir parti daha katılabilir
Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyorErdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hemşirelik Hemşirelikte kariyer kastamonu üniversitesi Prof. Dr. Seyit Aydın

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlüler 'Pembe Rota' yolcusu oldu!

Ünlüler 'Pembe Rota' yolcusu oldu!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Yaşam alışkanlıkları ilaç kadar etkili

Yaşam alışkanlıkları ilaç kadar etkili

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Herşeyi boşverin ama uyku olmazsa olmaz...!

Herşeyi boşverin ama uyku olmazsa olmaz...!

Saç sıklaştırma ekim teknikleri nelerdir?

Saç sıklaştırma ekim teknikleri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.