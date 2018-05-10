"Hemşirelik hatasız olmayı gerektiren bir meslektir"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, hemşirelik mesleğinin önemine işaret ederek, bu sağlık görevlilerinin yapacakları en küçük bir hatanın bile insan hayatına mal olabileceğini söyledi.
Aydın, Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hemşirelikte kariyer" sempozyumunda yaptığı konuşmada, sağlık eğitiminin çok önemli olduğunu dile getirdi.
Sağlık çalışanları için en büyük mutluluğun insana hizmet vermek olduğunu aktaran Aydın, "İnsanların birebir sağlığıyla alakalı olduğunuz ve insan hayatına faydanız dokunması dolayısıyla sizin için en büyük mutluluk insan hayatıdır." diye konuştu.
Sağlık hizmetlerinde hatanın yeri olmadığına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:
"Her şeyin başı sağlık olunca hemşirelik mesleğinin ehemmiyeti daha da artıyor. Hata affetmeyen, hiç hatasız olmayı gerektiren bir meslek olmanın zorluğu var sizde. Yapacağınız küçük bir hata bile insan hayatına mal olabilir. Sağlık çalışanları hatasız olmak mecburiyetinde. Sizin eğitiminiz de bu yüzden birebir ve yüzde 100 öğrenmeye dayanan bir meslek."
Aydın, sağlık çalışanlarının görevlerini sabırla yerine getirmelerinin gereğine de dikkati çekti.
İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı da sağlıkta branşlaşmanın önemini vurgulayarak, "Hemşirelikte branşlaşma sahada yaşadığımız pratiklerden de anlaşıldığı üzere olmazsa olmazlardan biri. Bir bölümde uzun süre çalışan bir hemşire başka bölüme geçtiğinde verim düşüşü yaşanabiliyor. Bu da sahada kendiliğinden branşlaşmanın oluştuğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Programa Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Topal ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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