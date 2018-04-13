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Hemşirelik öğrencileri uzmanlardan tavsiye aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü tarafından ’Hemşirelikte Kariyer Günü’ etkinliği düzenlendi.

Hemşirelik öğrencileri uzmanlardan tavsiye aldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü tarafından ’Hemşirelikte Kariyer Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, uzmanlar, deneyimlerini hemşire adaylarına anlattı.
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte, Mersin VM Medical Park Hastanesi Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uzman Hemşire Aysun Özarslan ve Mersin VM Medical Park Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Salih Ulukaya, bilgi, birikim ve tecrübelerini öğrencilere aktardı.
Etkinlikte konuşan Ulukaya, "Okulu bitirmek ne yazık ki yeterli değil. Sizler bir adım önde olmak istiyorsanız hepinize tavsiyem mesleğini severek yapın ya da sevdiğiniz mesleği yapın. Bu mesleği sevmediğiniz takdirde zaten bir hastaya dokunamaz, o hasta için sabahlara kadar uykusuz kalamazsınız. Bir mesleği severek yapmanız veya yapmak istemenizde zaten bedeninizi ruhunuza yansır. Bu duygu iş görüşmesine gittiğinizde karşınızdaki insana da geçer” dedi.
Etkinlik Özarslan’ın, kariyer planlamasına ilişkin sunumuyla sona erdi.

Hemşirelik öğrencileri uzmanlardan tavsiye aldı

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