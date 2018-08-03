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Henüz 12 günlük bebeğin dişi çekildi

03.08.2018 12:33 | Son Güncelleme

Bebeklerin çoğu anca 6 aylıkken ilk dişine kavuşurken, İngiltere'de Isla-Rose bir adet ön dişle doğdu. İlk kez bu kadar küçük bir hastaya bakan diş hekimleri, Isla-Rose'a operasyon sırasındaki cesareti için renkli bir de çıkartma verdi.

İngiltere'de hekimler henüz 12 günlük kız bebeğin dişini çekmek zorunda kaldı.

Diş hekimleri, Isla-Rose Heasman'un şu ana kadarki en genç hastaları olduğunu söyledi.

Isla-Rose daha bir ayını bile doldurmadığı için ona anestezi yapılmadı, sadece dişe uyuşturuculu krem sürüldü.

Hekimler cesaretinden dolayı Isla-Rose'a üzerinde "Bugün ilk dişimi çektirdim" yazan renkli bir çıkartma verdi.

Uzmanlara göre, doğum dişi nadiren görülse de, bebek için oldukça riskli.

Doğum dişi, sadece emzirme sırasında sorun olmuyor.

Çocuğun dilinde ülser çıkabiliyor, ya da sallanan dişin çocuğun düşerek akciğerlerine kaçması riski doğuyor.

İngiliz Dişhekimleri Birliği'ne (BDA) göre her 2000 bebekten biri doğum dişiyle dünyaya geliyor.

Kökleri yeterince gelişmediği için diş genelde kendiliğinden düşüyor.

Çoğu bebeğin dişleri ancak 6 aylıkken çıkıyor. Baızları 4 aylıkken, bazıları ise 1 yaşındayken ilk dişlerine kavuşuyor.

'Bebeğim benden çok daha cesurdu, ağlamadı bile'

Isla-Rose Heasman'ın annesi Jasmin ise bebeğini bu kadar küçük yaşta dişçiye götürmek zorunda kalacağını tahmin etmediğini söyledi.

Anne Jasmin, "Diş sallanıyordu ve çekilmek zorundaydı. Bebeğim benden çok daha cesurdu, ağlamadı bile" dedi ve ekledi:

"Ben ise prensesimin acı çekmesine dayanamadım, ağladığım için odadan çıkmak zorunda kaldım."

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