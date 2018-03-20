Hepatit B virüsünden korunun

Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Gönül Bakır, Hepatit B virüsünün belirtileri hakkında bilgi vererek, tedavi hakkında uyarılarda bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Gönül Bakır, Hepatit B’nin, hafif bir hastalıktan ömür boyu süren, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen farklı sonuçları olabilen bir karaciğer hastalığı olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Gönül Bakır, “Hepatit B Hepatit B Virüsü (HBV) ile meydana gelir. Hepatit B akut veya kronik olabilir. Kişi HBV ile enfekte olduktan sonra akut HBV enfeksiyonu meydana gelir. Akut HBV enfeksiyonu altı aydan daha uzun sürerse enfeksiyon kronikleşmiş olur. Kronik enfeksiyon genellikle ömür boyu devam eder. Hepatit B den korunmanın en iyi yolu aşılanmaktır” dedi.

Akut Hepatit B virüs enfeksiyonunun kronikleşme oranı

Dr. Bakır Akut Hepatit B virüs enfeksiyonunun kronikleşme oranı hakkında bilgi vererek, "Akut HBV enfeksiyonun kronikleşme oranı enfeksiyonun meydana geldiği yaşla ilişkilidir. Kronikleşme oranı yaş arttıkça azalır. Bebeklerde kronikleşme oranı yaklaşık yüzde 90 dır ve çocuk büyüdükçe bu oran azalır. 1-5 yaş arasında HBV ile enfekte olan çocuklarda kronikleşme oranı yaklaşık yüzde 25-50’dir. Kronikleşme riski 5 yaşından sonra yüzde 6-10 ve erişkinlerde yaklaşık yüzde 5 dolaylarındadır. Akut Hepatit B virüsü nasıl bulaşır, Akut Hepatit B virüs ü enfekte kişinin kan, semen, vajina sıvısı veya diğer vücut sıvılarının bir kişinin vücuduna girmesi ile bulaşır” şeklinde konuştu.

Akut Hepatit B de en sık görülen belirtileri sıralayan Dr. Bakır, "Hepatit B bulaştıktan ne kadar zaman sonra belirtiler başlar. Ortalama olarak, belirtiler bulaştıktan 90 gün sonra ortaya çıkar, fakat bu süre 6 hafta ile 6 ay arasında değişebilir. Kronik Hepatit B uzunca bir süre (20-30 yıla kadar varabilir) hiç bir belirti vermez. Bununla birlikte hastalık karaciğeri olumsuz olarak etkilemeye devam eder. Kronik Hepatit B hastalarının yüzde 15-25’inde belirli bir süre sonunda siroz veya karaciğer kanseri gibi ciddi karaciğer hastalıkları gelişir. Karaciğerinde hastalık gelişen bazı kişilerde dahi her hangi bir belirti görülmeyebilir. Kronik Hepatit B ciddi bir hastalıktır. Uzun dönemde karaciğer hastalığı, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri ve hatta ölüm gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Kronik Hepatit B tedavisi

Dr. Bakır Kronik Hepatit B tedavisi hakkında bilgi vererek, “Kronik Hepatit B hastaları bu konuda uzman hekimler tarafından takip edilmelidir. Kronik hepatit B hastaları hastalık gelişimi ve tedavi seçenekleri açısından düzenli olarak takip edilmelidir. Tüm kronik Hepatit B hastalarında tedavi gerekli değildir. Kronik Hepatit B tedavisi için çok sayıda ilaç seçeneği mevcuttur. Tedavi ile hastalık etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmekte ve karaciğer yetmezliği, siroz veya karaciğer kanseri gibi kötü sonuçların oluşması engellenebilmektedir. Tedavi ile Hepatit B virüsü etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmekle birlikte, vücuttan tamamen uzaklaştırılması genellikle mümkün olmamaktadır” diye konuştu.