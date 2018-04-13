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Her 10 kadından biri bu hastalıkla savaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Dr.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Selim Mısırlıoğlu, her 10 kadından birinin meme kanseri ile savaştığını söyledi.
Hanımlar Lokalinde düzenlenen meme kanseri ile ilgili seminere yoğun ilgi vardı. Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Selim Mısırlıoğlu, son 50 yılda hastalığın oransal olarak arttığını söyledi. Dr. Mısırlıoğlu, "Hücre içerisindeki dokuların mevcut fiziki halini kaybedip orantısız büyümesi durumuna ve sıçrama göstermesi kanser oluşumudur. Meme kanseri ise her 10 hanımdan 1’inin maalesef tanıştığı ve yaşadığı bir hastalık. 20 ile 90 yaş aralığında görülebilme olasılığı olan bir hastalık. Her 10 yılda bir meme kanserine yakalanma ihtimali biraz daha artıyor. Meme üzerinde 1 santimetrelik bir kanser oluşması yaklaşık 2-4 senelik bir zaman alıyor. Erken teşhisin her hastalıkta büyük önemi var. Mamografi burada bizim en büyük silahımız" dedi.
Gerçekleştirilen sunumun ardından hasta yakınlarının sorularını cevaplandıran Mısırlıoğlu, hanımların yoğun ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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