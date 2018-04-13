Her 10 kadından biri bu hastalıkla savaşıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Selim Mısırlıoğlu, her 10 kadından birinin meme kanseri ile savaştığını söyledi.
Hanımlar Lokalinde düzenlenen meme kanseri ile ilgili seminere yoğun ilgi vardı. Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Selim Mısırlıoğlu, son 50 yılda hastalığın oransal olarak arttığını söyledi. Dr. Mısırlıoğlu, "Hücre içerisindeki dokuların mevcut fiziki halini kaybedip orantısız büyümesi durumuna ve sıçrama göstermesi kanser oluşumudur. Meme kanseri ise her 10 hanımdan 1’inin maalesef tanıştığı ve yaşadığı bir hastalık. 20 ile 90 yaş aralığında görülebilme olasılığı olan bir hastalık. Her 10 yılda bir meme kanserine yakalanma ihtimali biraz daha artıyor. Meme üzerinde 1 santimetrelik bir kanser oluşması yaklaşık 2-4 senelik bir zaman alıyor. Erken teşhisin her hastalıkta büyük önemi var. Mamografi burada bizim en büyük silahımız" dedi.
Gerçekleştirilen sunumun ardından hasta yakınlarının sorularını cevaplandıran Mısırlıoğlu, hanımların yoğun ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum