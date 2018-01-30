Her 100 kişiden 5’i tat ve koku alamıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, anosmi hastalığı hakkında şu bilgileri verdi:

YEME ZEVKLERİNİ KAYBEDİYORLAR

“Tat ve koku günlük yaşamın büyük bir parçası. Yeme hayatta kalmamız için şarttır ve yiyecek ve içecekten zevk almak bu sürecin devam etmesini sağlar. Anosmi hastaları gerçekten yeme zevklerini kaybediyor. Bazıları yemek yedikleri anları hayatlarının en korkutucu anları olarak buluyor. Birçoğu restoranlardan kaçınıyor ve yeme-içe faaliyetlerini içeren sosyal buluşmalarda zorlanıyor.

Koku, kişisel hijyenimizi korumamızı sağlar. Çevremizdeki dünyayla önemli bir etkileşim sunar. Bu duyular, aynı zamanda, tehlikeleri önlemeye yardımcı olan bir tehlike uyarı sistemi olarak da hizmet etmektedir.

Dil sadece tuzun temel tatlarını, tatlı, acı, ekşiyi algılar ki bunlar lezzetli, doyurucu bir tada sahiptir. Burun size yiyecekten daha fazla lezzet almanızı sağlar. Koku kaybıyla gelen düşük gıda tecrübesi deneyimi oldukça yıkıcıdır. Bu durum insanları depresyon ve intihar düşünceleri de dahil olmak üzere birçok zor duruma sürükler.