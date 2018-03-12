Her 3 kadından biri miyom sonu yaşıyor!

Gebelikle miyom şikayetleri artabilir Miyomların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte östrojen kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Kadında yüksek olan östrojen hormonunun menopozla birlikte düşmeye başlamasıyla birlikte miyomlarda da küçülme dikkat çekmektedir. Miyomların ayrıca gebelik hormonu olan progesteron etkisine bağlı olarak da büyüdüğü görülmektedir. Bu nedenle gebelik öncesi miyom tespit edilmesi durumunda miyomun yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak myomun alınması hastaya önerilir. Ancak miyomla birlikte gebeliğin hiçbir sıkıntı olmadan devam edebildiği de unutulmamalıdır.

Miyomun en tipik belirtisi kanama Miyom her zaman belirti vermeyebilir ancak rahimin iç boşluğuna yerleşmiş yani rahim iç duvarının içerisindeyse bazı şikayetlere yol açabilir. Bu şikayetler sıklıkla aşırı kanamalı regl dönemi yaşanır. Bu süreçte parçalı ve fazla oranda kanamaya neden olur. Miyomun diğer belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Göçmen, miyom ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Hangi miyomlar tedavi edilmeli?



Miyom bazı belirtileri verirse ameliyatla alınmalıdır. Bunun için bazı kriterler göz önünde bulundurulur:

1 - Kanamaya yol açan bir miyomsa ve rahim boşluğuna yerleşmişse hiç zaman kaybetmeden ameliyat edilmelidir.

2 - Rahim duvarının içerisine yerleşmiş yine çok fazla kanamaya yol açıyorsa ve bunların da büyüklüğü 5 cm üzerine çıkmışsa alınmalıdır.

3 - İdrar torbasına ve kalın bağırsağa baskı yapacak hale gelmişse ameliyat edilmelidir

Miyomlar kanserleşir mi?



Miyomlar genç yaş grubunda risk oluşturmamakla birlikte menopoz sonrası kitlenin çapında büyümeye bağlı olarak kötü huylu tablolarla karşılaşılabilir. Bu nedenle menopozdan sonra büyümeye meyilli miyomlar ya da hızlı büyümeyle gelişen miyomlar varsa hastaya çok fazla beklemeden ameliyat önerilir.

Tedavi şekli nasıl belirleniyor?



Tedavide genellikle genç yaş grubunda laparoskopik ve robotik cerrahi tercih edilir. Eğer miyom sayısı fazla ve büyüklüğü, yerleştiği yer uygun değilse açık cerrahi tercih edilir. Hasta ileri yaş grubunda ve artık miyom sorunuyla uğraşmak istemediğini dile getiriyorsa ameliyatla rahim alınır ve problem tamamen ortadan kaldırılır. Ancak genç yaş grubunda mümkün olduğu kadar rahmin alınması seçeneğinden uzak durulmaktadır.