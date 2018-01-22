Her 3 kanser vakasından 2’sini önlemek mümkün

Kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci en sık ölüm sebebi olan kanserler, genetik, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kanserlerde genetik yatkınlık, hastalık ortaya çıkmadan bilinirse, başta beslenme olmak üzere yaşam tarzı düzenlemeleri ile hastalığın ortaya çıkması tamamen engellenebilir veya geciktirilebilir.

Tıp dünyası, geçtiğimiz yıllarda sadece çevresel faktörlerin neden olduğu hastalıklara müdahale edilebiliyorken, günümüz teknolojisinde genetik yatkınlıklar ve yaşam faktörlerinin birleşmesi ile ortaya çıkan kanser gibi rahatsızlıklara karşı erken tedbir alabiliyor.

Kişiye özel koruyucu tıp alanında çalışmalar yürüten Nutrigenetik ve Kişiye Özel Tıp Derneği Başkanı Dr. Serdar Savaş, “2030 yılına kadar kanserin görülme sıklığında tüm dünyada iki misline yakın bir artış öngörülüyor. Bu bağlamda kanserle mücadele için koruyucu ve önleyici hekimliğin yayılması gerekiyor. Birçok kanser türünden basit yöntemlerle korunmak mümkündür. Asıl mesele kimin hangi önlemi alması gerektiğidir. Birçok insan sigara içer, bazıları kanser olur. Kimi insan günde iki paket sigara içer fakat kanser olmaz. Bunun nedeni bireyin akciğer kanserine olan genetik yatkınlığıdır. En sık görülen meme, prostat, kalın bağırsak, mide ve cilt kanserlerinde de aynı durum geçerlidir. Bu kanser türlerinden genetik yatkınlığımıza göre farklı önlemler alarak korunabiliriz” dedi.