"Her 3 kişiden biri boyun ağrısından yakınıyor"

İSTANBUL, (DHA)-ÖZELLİKLE çalışan kesimi etkisi altına alan boyun ağrılarının her yaş grubunda karşılaşılan önemli bir sorun olduğu belirtildi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Gözcü her 3 kişiden birinin, hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısından yakındığına dikkat çekerek boyun ağrılarının en önemli sebebinin ise boyun fıtıkları olduğunu söyledi ve önemli uyarılarda bulundu. Op.Dr. Selçuk Gözcü boyun ağrılarını, boyun omurgasını oluşturan omur ismi verilen kemiklerin, eklemlerin, omurların arasında yer alan disklerin ve omurga çevresindeki kas ile bağların bozulması sonucu ortaya çıktığını söyledi. Gözcü, " Modern yaşamın getirdiği olumsuzluklardan biri olan boyun ağrılarına boyun fıtığı, disk dejenerasyonu, boyun omurgasında kireçlenme, miyofasyal ağrı sendromları, romatizma, osteoporoz, kötü duruş ve boynu kötü kullanma ile tekrarlayan strese bağlı zedelenme gibi pek çok neden yol açıyor. Boyun ağrılarının en önemli sebebi ise boyun fıtıklarıdır" dedi.

"KOL VE PARMAKLARDAKİ AĞRILAR BOYUN FITIĞINDAN OLABİLİR" Boyun fıtığının en önemli belirtisinin ağrı olduğuna işaret eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Gözcü, hastalığın başlangıç döneminde boyun ve sırt ağrısının ön planda olduğunu belirtti. Gözcü "Olay ilerledikçe dejenere olan diskin sinirlere baskı yapması sonucunda kollarda, parmaklara kadar inen ağrı ve uyuşmalar ortaya çıkıyor" diyerek şöyle konuştu: "Bir süre sonra sinirin baskı altında kalmasına bağlı olarak kuvvet azalması başlıyor. Tedavi edilmeyen ileri olgularda omurilik baskı altında kalınca bacaklarda güçsüzlük ve idrar kaçırma gibi oldukça tehlikeli bir dönem başlamakla beraber, hastalığın kesin tanısı muayene ve MR incelemesi ile konuluyor. "TEDAVİ İÇİN ORTALAMA 10 HASTADAN 1'İNDE CERRAHİ YÖNTEM UYGULANIYOR" Sanılanın aksine, boyun fıtığında cerrahi tedavi son çare olarak görülüyor. Hastaların büyük çoğunluğu için yatak istirahati, ilaç tedavisi veya fizik tedavi yeterli geliyor. Başlangıç döneminde şiddetli ağrı varsa istirahat ve ilaçlar veriliyor. Ağrı azaldığı dönemde ise Fizik Tedavi programı öneriliyor. Özellikle akut dönemdeki boyun zedelenmelerinde de kısa süreli kullanım için boyunluk verilebiliyor. Fakat uzun süre boyunluk kullanılması boyun kaslarını zayıflatacağı için önerilmiyor.

Boyun fıtığının tedavisinde cerrahi yönteme ortalama 10 hastadan 1'inde başvuruluyor. Cerrahi tedavi ancak; ilerleyici kas gücü kaybı, duyu kusuru ve refleks kaybı olacak şekilde kol sinirlerine ve omuriliğe baskı yapan boyun fıtıklarında, tedaviye rağmen şikayetleri süren hastalara, omurga kırığı ile omurga kayması olanlara, ciddi omurilik ve sinir baskısı olanlara yapılıyor." "BOYUN FITIĞINDA CERRAHİ TEDAVİNİN AMACI FITIĞI YOK ETMEK " Cerrahi tedavi tercih edildiğinde ameliyatların ön taraftan, boynun ön yüzünden ve genellikle sağ taraftan 4-5 santimlik bir kesiden girilerek uygulandığını söyleyen OP. Dr. Gözcü "Ameliyat mikroskobu kullanılarak fıtıklaşmış olan disk materyali çıkartılıyor ve kollara giden sinirlerin etrafındaki kemikler açılarak sinir rahatlatılıyor. Boyun fıtığında cerrahi tedavinin amacı, omurilik ve sinir dokusuna olan baskıyı ortadan kaldırmak. Bir başka deyişle fıtığı yok etmek. Bunun sonucunda da hasta ağrı, kolda uyuşma ve güç kaybı gibi yakınmalarından kurtuluyor. Günümüzde uygulanan cerrahi operasyonlar boyun fıtığında kesin çözüm sağlayabiliyor" diye konuştu.