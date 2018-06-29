Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi!

Terleme, ısı dengesini sağlamak için vücut ısısındaki artışa yanıt olarak ortaya çıkan doğal ve gerekli bir tepki. Tüm vücut yüzeyinde gelişse de, en sık koltuk altı, avuç içi ve ayaklarda ortaya çıkıyor. Sıcak ortam, fiziksel egzersiz, endişe ve korku sırasında vücutta terleme artışının olması normal bir durum. Ancak bazı kişilerde devamlı ve şiddetli bir hal alabiliyor. Hiperhidrozis olarak adlandırılan aşırı terleme, ülkemizde her 4 kişiden birinin sorunu! Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün aşırı terlemenin kıyafetlerde ıslak bir görüntü oluşturmasının yanı sıra vücutta kötü bir kokuya da yol açması nedeniyle kişinin sosyal, iş ve özel hayattan uzaklaşmasına, hatta mesleğini yapamaz hale gelmesine yol açabildiğini belirterek, “Aşırı terleyen kişi sık sık yıkanmak, deodorant kullanmak ve kıyafet değiştirmek gibi yöntemlerle sorunu çözmeye çalışsa da yeterince başarılı olamayabiliyor. Bu sorun aslında botoks uygulamasıyla tek seansta 6-9 ay süreyle önlenebiliyor” diyor.

DİKKAT HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR



Bölgesel terleme genelde başka bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkıyor, altta yatan neden nadiren nörolojik hastalıklar da olabiliyor. Avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı, saçlı deri, boyun bölgelerinin bir ya da birden fazlası tutulabiliyor. Bölgesel terleme genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkıyor, yaş ilerledikçe düzelme olabiliyor. Hastanın terlemesi sürekli olabileceği gibi özellikle gerginlik, utanç ve heyecan gibi duygularla tetiklenebiliyor veya artabiliyor. Uyku sırasında genellikle terleme olmuyor. Vücudun her bölgesinde terleme artışı ise enfeksiyonlar, diyabet ve tiroit bezinin fazla çalışması gibi hormonal hastalıklar, sinir hasarı, gut, obezite, menopoz ve bazı ilaçlar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte hiçbir sebebe bağlı olmaksızın da görülebiliyor.

10-15 DAKİKADA TAMAMLANIYOR



Botoks toprakta ve suda bulunan Clostridium botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksin. Botulinum toksin, sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımını engelleyip, sinirler ile sinirlerin ulaştığı organlar arasındaki iletimi durdurarak etkisini gösteriyor. Aşırı terleyen bölgedeki derinin içine özel, ince uçlu iğnelerle uygulanıyor. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kısa sürede tamamlanan işlemden 3 gün sonra terleme azalıyor ve yaklaşık olarak 5-7. günlerde etki en yüksek düzeye ulaşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün bu yöntemle terlemenin çoğunlukla tümüyle ortadan kalktığına dikkat çekerek, “Botoksun etki süresi de kişiye ve uygulanan doza göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 6-9 ay devam ediyor. Etki ortadan kalktığında yöntem tekrar uygulanabiliyor” diyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün hamileler, emziren anneler ve özel bazı kas-sinir hastalığı olan kişiler dışında herkesin bu yöntemden faydalanabileceğini belirtiyor.