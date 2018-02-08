Her 6 saniyede 1 kişi bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor

Dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Dünyada 5,4 milyon insan, yani her 6 saniyede bir kişi tütün tüketiminden kaynaklı sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Tüketim böyle devam ederse 2030 yılında bu sayının 8 milyon kişi olması beklenmektedir. Dünyada ve Türkiye’de en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Sigara dumanı içinde katran, karbonmonoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5 binden fazla sayıda kimyasal bileşen bulunmaktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) sigarayı 1. derece kanser yapıcı madde olarak kabul etmiştir" dedi.

Sigaranın Türkiye’de ve dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini ifade eden Burgazlıoğlu, "Türkiye’de sigaranın sebep olduğu ölümlerin sayısı trafik ve iş kazasına bağlı diğer ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Sigara içimi, 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açmaktadır. Sigara akciğer kanseri oluşumunun yüzde 90’ından sorumludur. Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 20 kat artmıştır. Sigara, içenlerin ömrünü ortalama 14.5 yıl kısaltır. Sigara içen her 5 kişiden birinin yaşamını erken kaybettiği gösterilmiştir. Buradan çıkarak değerlendirme yapılırsa, tam dolu bir jumbo jetin düşmesiyle hayatını kaybedecek kişi sayısı kadar insanın, tüm dünyada her saat başı sigara sebebiyle hayatını kaybettiği bilinmektedir" diye konuştu.