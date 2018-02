"Her 6,5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerden ölüyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigara bağımlılığının, tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirterek, "Sigarayı bırakmak istiyor ancak başarısız olacağınız korkusu ile vazgeçiyorsanız ya da bırakmayı deneyip zorlanıyorsanız kendinizi yargılamadan, suçlamadan mücadele etmeyi seçmelisiniz. Bu yaşadıklarınız 'iradesizlik' değil, nikotin bağımlılığının beklenen bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Bilir, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigara kullanımının başta akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve KOAH olmak üzere diğer kanser türlerinin gelişiminde temel etken olduğuna işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı son verilere göre, tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmenin kalp hastalıkları nedeni ile olan ölümlerin yüzde 12'sinden sorumlu olduğunu belirten Bilir, şu bilgileri verdi:

"Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin nedenleri arasında tütün kullanımı, hipertansiyondan sonra ikinci sırada gelen risk faktörü. Tütün kullanımı küresel düzeyde her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor ve bu sayının 900 bin kadarı sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişilere ait. Maalesef, sigara kullanan her 2 kişiden biri bu nedenle yaşamını yitiriyor. Her gün 14 bin kişi ve her 6,5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayata veda ediyor."