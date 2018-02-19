Her baş dönmesi vertigo değildir

Her baş dönmesinin vertigo olmadığını belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece, tedavi edilmeyen vertigonun kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Vertigoyu, baş dönmesi ve denge bozukluğuna verilen tıbbi isim olarak tanımlayan Dr. Köse Özlece, hastalığın normal bir baş dönmesi ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etti. Dr. Köse Özlece, “Buradaki baş dönmesi, gözlerimiz açıkken eşyaların etrafımızda dönmesi şeklinde olan baş dönmesidir. Kişi, gözler kapalı iken de kendinin döndüğünü hisseder. Bu baş dönmesine bulantı, kusma, bazen terleme, bazen fenalık hissi, bayılma hissi veya bayılmalar da eşlik edebiliyor. Bazen hastalarımız başta sallantı hissini ya da hafif bir denge kaybını da baş dönmesi olarak tarif edebiliyor. Bunu, ayrıntılı bir muayene ve hikâye ile açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kadınlarda daha fazla görülüyor

Denge bozukluğunda ortaya çıkan vertigonun hemen hemen her yaşta görülebileceğine dikkat çeken Dr. Köse Özlece, stres, sıkıntı, aşırı yorgunluk, bazı hava değişimleri kişilerde yatkınlığı artırabildiği için hastalığın kadınlarda daha fazla görüldüğünü dile getirdi. Hastalığın kaynağına yönelik tedavi uygulandığını kaydeden Dr. Köse Özlece, tedavi edilmeyen vertigoların günlük yaşamı fazlasıyla olumsuz etkilemesinden dolayı hastaların mutlaka tedavi arayışına girdiklerinin altını çizdi. Dr. Köse Özlece, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vertigo, denge bozukluğunda ortaya çıkıyor. Denge ise kompleks bir duyu ve bir çok sistem tarafından yürütülüyor. Eklemlerimizden, kaslarımızdan gelen duyular; iç kulakta denge kristalleri ve denge sıvısıyla gelen duyular; gözlerimizden gelen duyular beynimize iletiliyor ve böylece dengemiz sağlanmış oluyor. Bu bölgelerdeki herhangi bir hastalık vertigoya neden olabiliyor.”