"Her sene 2,3 milyon insan aşılar sayesinde korunuyor"

Aşı karşıtlığının tüm dünyana önemli bir sorun haline geldiğini vurgulayan Azap, "Ülkemizde de çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı giderek artıyor. 2016'da çocuklarına aşı yaptırmayan 11 bin aileyken 2017'de bu rakam 23 bine çıktı. Bu önemli bir sorundur. Toplumdaki çocukların önemli bir kısmını aşılamazsak salgınlar tekrar çıkar." diye konuştu.

KLİMİK tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Klimik Kongresi" Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde başladı. Kongrede, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), aşılar, hepatitler, diyabetik ayak, antibiyotik direnci, HIV, AIDS, batı Nil ateşi, tüberküloz, herpes virüsü başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar ele alınacak, bilim insanları tecrübelerini paylaşacak.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'de aşı yaptırmayan aile sayısının 23 bine çıktığını belirterek, "Aşılar insanoğlunun geliştirdiği önemli buluşlardandır, hayat kurtarıcıdır. Her sene, dünyada 2-3 milyon insan aşılar sayesinde ölümden kurtulmuş, korunmuş oluyor." dedi.

Aşılar sayesinde boğmaca ve kızamık başta olmak üzere birçok hastalığın unutulduğunu aktaran Azap, aşılar yaptırılmadığında bu hastalıkların yeniden çıkacağını söyledi.

Dünyada aşı oranlarının düştüğü ülkelerde bulaşıcı hastalıkların arttığına dikkati çeken Azap, şunları kaydetti:

"Rakam çok endişe verici. Bununla ilgili düzenlemler devam ediyor. Aşılar insanoğlunun geliştirdiği önemli buluşlardandır, hayat kurtarıcıdır. Her sene, dünyada 2-3 milyon insan aşılar sayesinde ölümden kurtulmuş, korunmuş oluyor. Bu aşılama oranlarını artırdığımızda bu sayının 5 milyona çıkmasını bekliyoruz. Sadece kızamık aşısı son 15 yılda 20 milyon çocuğun hayatını kurtardı. Aşı karşıtlığı çok tehlikelidir."

- "Türkiye'de 13 bin civarında hepatit C hastası var"

KLİMİK Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Süda Tekin de viral hepatitlerin A, B, C, D, E şeklinde tipleri olduğunu, özellikle hepatit B, C ve D'nin vücuda girdikten sonra kalıcı hale gelebildiğini ifade etti.

"Dünyada 400 milyon kişi, yani dünya nüfusunun üçte biri hepatit B ile infekte. Hepatitler aslında karaciğere yerleşirler, ortak özellikleri tedavi olmazlarsa 10 ila 30 yıllık bir sürede karaciğer sirozu, yetmezliği ve kanserine dönüşebilirler." diyen Tekin, virüsle karşılaşıldığında da tedavisinin mümkün olduğuna işaret etti.