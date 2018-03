Her sigara ömrünüzden bir şeyler götürür

Dr. Fevzi Özgönül, artık herkesin sigaranın ne kadar ne kadar zararlı olduğunu bildiğini belirterek, “Tütünün kanserojen olduğunu duymayan, bilmeyen kalmadı. Ancak, sigaranın zararları bununla bitmiyor, her türlü kalp ve akciğer hastalığına yol açıyor, damar tıkanıklığı felce kadar götürebiliyor” dedi.

Sigarayı sadece basit bir alışkanlık olarak görmeyin” diyen Dr.Fevzi Özgönül, “Sigara aslında yavaş yavaş yapılan bir intihardır. Her sigara sizin ömrünüzden bir şeyler götürür. Sadece kaybettiğiniz sigaraya ödediğiniz ücret değildir. Bunun yanında tepeden tırnağınıza kadar birçok zarar verir” dedi.

Dr.Fevzi Özgönül, sigaranın zararlarından bazılarını şöyle sıraladı;

“Mesela en tepeden başlayalım; Saçlarımıza zararı vardır. Hep kötü kokar ve rengi değişir. Dolaşımı bozduğu için zayıf ve güçsüz olur çabuk dökülür.

Beynimizde problem oluşturur ve içerdiği kimyasallar nedeni ile bağımlılık yapar. Sanki onsuz çok güçsüz olacakmışız gibi hissettirir.

Yüzümüzde kurşun bir renk oluşur hep hasta ve yorgun görünürüz. Cildimiz erken yaşlanır ve kırışır. Dudak üzerinde olmaması gereken kırışıklıklar oluşur ve hanımlar ruj sürdüğünde çok kötü görüntü olur.

Gözlerde katarakt oluşumunun bir nedeni olarak sayılır. Gözlerimizdeki ışıltıyı azaltır.

Koku alma duyumuzu yok eder. Her şey aynı kokmaya başlar ve kötü kokulardan rahatsız olmamaya başlarız. Sigarayı 3 gün içmediğimizde doğanın tüm güzel kokularını hissederiz.

Ağızımız çok kötü kokar ve karşımızdaki kişi ile iletişimimiz zorlaşır.

Dişlerimiz hep sarı ve kirli görülür. Çok daha kolay diş taşı oluşur ve çürüme başlar. Dişlerimizi daha kolay kaybederiz.

Boyun derimiz daha çabuk kırışır ve yaşlı görünürüz.

Boğazımızda hiç geçmeyen bir gıcık oluşur ve bu tahrişe bağlı sık hastalanırız.

Tiroit bezimizin kan dolaşımında bozukluk olduğu için daha kolay hastalanır.

Akciğerimiz ilk etkilenen organımız olduğu için hem rahat nefes alamayız hem de hastalıklara karşı direncimiz azalır. Akciğerde sık rastlanılan KOAH diye adlandırılan (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) bir hastalık yapar ve hayatımızın geri kalanında nefes almakta büyük zorluklar yaşarız.

Kalp ve dolaşım sistemimiz de onarılmaz hasarlara yol açar. Sigara içmek kalp hastalığının baş sebeplerinden birisidir.

Mide ülserinin bir sebebi de sigara içmektir.

Kemik ermesi yaparak iskelet sistemimizin daha hızlı yaşlanmasına ve ileri yaşlarda sakat kalmamıza neden olur.

Erkelerde sperm kalitesini düşürerek kısırlığa ve ileride cinsel sorunlara yol açar.

Kadınlarda yumurta rezervine kötü etkisi olduğu için kısırlığa yol açar. Ayrıca erken menapoz ve menstrüel düzensizliğin sebeplerinden birisi de sigara içmektir.

Vücudun savunma mekanizmasını kötü yönde etkileyerek daha sık hasta olmamıza neden olur.

Bacaklarda BUERGER diye adlandırılan hastalığın en önemli nedenlerinden birisi de sigara içmektir. Bu nedenle bacakların kesilmesine ve sakat kalmaya neden olur. Hatta bu bir ölüm sebebidir.”