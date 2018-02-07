Her yıl 15 bin çocuk kalp hastası doğuyor

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ÇOCUK Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zübeyir Kılıç, Türkiye'de yılda ortalama 15 bin bebeğin doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geldiğini söyledi.

Çocuk Kalbi Eskişehir adlı merkezin yöneticiliğini yapan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi eski dekanı Prof.Dr.Zübeyir Kılıç, 7-14 Şubat tarihlerinin Dünyada ve Türkiye'de her yıl 'Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası' olarak kutlandığını belirtti. Hafta içerisinde yapılan çeşitli etkinliklerde, kalp hastalıkları ile dünyaya gelen bebeklerin teşhis ve tedavileri konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığını ifade eden Prof.Dr.Kılıç, doğuştan kalp hastalıklarının çocuklarda en sık görülen kalp hastalığı grubunu oluşturduğunu söyledi.

BİN BEBEKTEN 10'UNUNDA GÖRÜLÜYOR

Türkiye'de bir yılda ortalama 15 bin bebeğin doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geldiğini belirten Prof. Dr. Zübeyir Kılıç şöyle konuştu:

"Her canlı doğan 1000 bebekten yaklaşık olarak 10'unda doğuştan kalp hastalığı görülüyor ve ölüme neden olan doğumsal hastalıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde bir yılda ortalama 15 bin bebek doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Anne, baba veya kardeşlerinde doğuştan kalp hastalığı varsa, doğacak bebeklerde risk oranı artıyor. Kalpteki delikler, kalp kapakçılarındaki ve damarlarındaki darlıklar bu anomalilerin önemli kısmını oluşturur. Bazı durumlarda ise kalpteki bir odacığın, kapağın, damarın hiç gelişmemiş olması gibi daha ağır ve karmaşık anomaliler söz konusu olabilir."