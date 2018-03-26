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Her yıl dünyada 5 milyon kişi sigaradan hayatını kaybediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Dünyada sigara içen 1,3 milyar kişiden, her yıl 5 milyondan fazlasının hayatını kaybettiğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Her yıl dünyada 5 milyon kişi sigaradan hayatını kaybediyor

Dünyada sigara içen 1,3 milyar kişiden, her yıl 5 milyondan fazlasının hayatını kaybettiğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, Türkiye’de sigara içen 17 milyon kişiden ise her yıl 100 bin kişinin, yani günde 250’den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.
Önümüzdeki 30 yıl içinde AIDS, tüberküloz, trafik kazaları, anne ölümleri, intihar cinayetlerinin toplamından fazla insanın sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybetme riskinin bulunduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, sigara içimi bağımlılığının bir hastalık olduğunu ve tedavi için doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Burgazlıoğlu, sigaranın vücutta izlediği yola bakıldığında üst solunum yolları, kronik faranjit, laranjit, tekrarlayan enfeksiyonlar, ses teli modülleri kadınlarda seste kalınlaşma, nefes borusu kanserleri tekrarlayan bronşitler, zatürreler, verem riskinde artış, kronik bronşit, amfizem, akciğer ve diğer kanserlere yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Sigara içenlerde kanser olma riskinin arttığını kaydeden Burgazlıoğlu, Akciğer kanseri olma riski 13-22 kat, ağız kanseri 13-30 kat, diş eti kanseri 5-14 kat, dil kanseri 4-33 kat, bademcik kanseri 7-11 kat, gırtlak kanseri 7-16 kat, yemek borusu kanseri 8-10 kat, mesane kanseri 3-5 kat, pankreas kanseri 2 kat, böbrek kanseri 5 kat, prostat kanseri 2 kat, rahim ağzı kanseri 17 kat, kan kanseri 2-3 kat artar. Akciğer kanseri bu kanserler içinde ölümlerin yüzde 10’nun kapsamaktadır” dedi.
Akciğer kanserine yakalanma riskinin sigara içim süresi ve miktarı ile arttığını, sigaranın bırakılması ile azaldığını ifade eden Başak Burgazlıoğlu, “Kadınlar, erkeklerle aynı sayıda sigara içseler dahi akciğer kanserine yakalanma riski daha yüksektir. Sigaranın bırakılması kansere yakalanma riskini azaltır. Türkiye’de sigaraya başlama yaşı 11 ile 18 yaş arasındadır" diye konuştu.

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