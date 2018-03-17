HABER

Her yüz kişiden 13’ü şeker hastası

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

Türkiye’de şeker hastalığının 12 yıldan bu yana yüzde yüz arttığına dikkat çeken Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Türkiye’de şeker hastalığının 12 yıldan bu yana yüzde yüz arttığına dikkat çeken Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yalçın Ünlü, her yüz kişiden 13’ünün şeker hastası olduğunu söyledi.
Tıp dilinde ‘prediyabet’, halk arasında da ‘gizli şeker’ olarak tanımlanan hastalıktan çoğu vatandaşın muzdarip olduğunu belirten Dr. Yalçın Ünlü, “Gizli şeker, şeker hastalığına aday kişiler anlamına gelir. Ama hastalarımızın birçoğu bundan habersizdir” dedi.
Gizli şekerin tedavi edilmemesi durumunda yaklaşık 10 yıl sonra şeker hastalığına dönüştüğünü dile getiren Dr. Ünlü, "Eğer erken teşhis konulursa 3 hastadan 2’si tedavi edilebiliyor. Eğer bu süre zarfında tedavi edilmezse hastalarda kalp krizi riski 1,5 kat daha fazla artmaktadır. Kesin şeker ortaya çıktıktan sonra ise kalp ve kalp damar hastalıkları krizi ihtimali 3-4 kat kadar artmaktadır. O nedenle bu hastalara mutlaka zamanında teşhis konmalı, yaşam tarzı değişikliği dediğimiz bilinçli, düzenli beslenme öğretilmeli, yine bu hastaların günlük yarım saat kadar düzenli yürüyüş veya egzersiz yapmaları, fazla kiloları var ise vermeli gerekmektedir” diye konuştu.

Kadınlarda daha çok görülüyor
Gizli şeker hastalarında önce açlık kan şekeri oranlarının bozulduğunu söyleyen Dr. Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“100 ile 125 arasındaki açlık şeker değerleri gizli şeker anlamına gelir. Diğer bir kriter ise, şeker yükleme testi yapılan hastalarda ikinci saatten itibaren şeker değeri 140 ile 199 arasında kalmasıdır, bu hastalar da yine gizli şeker hastalarıdır. 200 ve üzerindeki değerlere de kesin şeker hastası diyoruz. Gizli şeker hastalarında en sık görülen belirtiler; ağız kuruluğu, çok su içme ve gece sık sık idrara çıkma ihtiyacı, yemeklerden sonra eş ve ayaklarında yanma, karıncalanma, ateş basması, kafa ve boyunda genellikle geceleri artan aşırı terleme, ani açlık hisleri ve ani tatlı istekleri, asabiyet nöbetleri, zor kilo verme ya da hızlı kilo alıp verme ile bazı hastalarda depresyon olarak sayılabilir.”
Dr. Ünlü, gizli şeker hastalığının daha çok obezlerde, aile öyküsü olanlarda ve kilo alımının daha sık olması nedeniyle kadınlarda görüldüğünü sözlerine ekledi.

Flaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyorFlaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
İngiltere'den skandal Türkiye kararı!İngiltere'den skandal Türkiye kararı!
Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İlginizi Çekebilir

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.