Herediter Anjioödem hastalığında doğum kontrol hapı uyarısı

Hastalıkta erken tehisin çok önemli olduğunu ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"Herediter Anjioödem ataklarını, her türlü travma, stres, enfeksiyon ve bazen ilaçlar tetikleyebilir. Her zaman atakları tetikleyen bir faktör de saptanamayabilir. Tanı almamış hastalarda ağıza ve dişlere yapılan çeşitli müdahaleler ve cerrahi girişimler gırtlak şişliğine neden olarak hayatı tehdit eder. Şu an için hastalığın kesin tedavisi yoktur. Ancak bazı ilaçlar hastaya verilerek atağın şiddeti ve süresi kısaltılır. Bu nedenle hastalığın erken tanısının yaşamsal önemi vardır."

- "Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı ile karıştırılıyor"

AİD Üyesi Prof. Dr. Gül Karakaya da Türkiye'de Herediter Anjioödem hastalığının az bilindiğini belirterek, "Bu hastalığı tehlikeli yapan bir diğer özellik de Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı ile karıştırılıyor olması. Çünkü bu hastalığın da belirtileri gerçekten Herediter anjioödeme çok benziyor." uyarısında bulundu.

İki hastalığın da sıklıkla karın ağrısı ataklarıyla seyrettiğini aktaran Karakaya, bu nedenle hastaların yanlış tanı alabildiğini ifade etti.