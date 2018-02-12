'Herkes epilepsi nöbeti geçirebilir'

Dünyada 50 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 700 bin civarında epilepsi hastası olduğu tahmin edildiğini bildiren Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, epilepsi nöbetlerinin çeşitli şekillerde olabildiğini aktarıyor. Yapılan açıklamada; kimilerinde sadece dalma tarzında iken farklı bir kişide kasılma ve çırpınma tarzında hareketlerle giden bilinç kaybının da eşlik ettiği nöbetler görülebildiğine dikkat çekiliyor. Nöbet anında yaşananlar beyin aktivitesindeki değişikliğin nereden başladığına ve ne kadar hızla yayıldığına bağlı. Tek bir nöbet ile kişinin epilepsi hastası olduğunu söylemenin mümkün olmayacağı aktarılan açıklamada “Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değildir. Özellikle epilepsinin bazı tipleri genetik olabilir. Epilepsinin tedavisi hastanın nöbet tipine göre değişir. Çoğu zaman ilaç tedavisi nöbet kontrolü için yeterli olur. Hekim kontrolünde düzenli ilaç kullanımıyla nöbetler kontrol altına alınabilirken ilaçla kontrol altına alınamayan nöbetlerde cerrahi tedavi uygulanabilir” deniliyor.

Epilepsi nöbeti geçiren biriyle karşılaşılması durumunda öncelikle sakin olunması ve hastanın yalnız bırakılmaması gerekiyor. Nöbet sırasında yapılması gerekenler ise şöyle; -Hastanın hareketleri durdurulmaya veya engellenmeye çalışılmamalı, -Hasta güvenli bir yere yatırılmalı ya da alınmalı, -Yaralayabilecek ucu sivri veya sert eşyalardan hastayı uzaklaştırarak veya bunları hastanın yanından uzaklaştırarak hasta korunmalı, -Kravat ve kemer gibi sıkı giysileri varsa giysileri gevşetilmeli, varsa gözlüğü çıkarılmalı, -Hasta sabit ve rahat olacak bir şekilde bir tarafa doğru yatırılıp, tükürüğünün dışarı akması sağlanmalı. Rahat nefes alması için mümkünse ağzı ve solunum yolu açık tutulmalı, -Ağzına bir şey sokmaya veya koymaya çalışılmamalı, Çene ile ilgili zorlayıcı hareketler zararlıdır!

-Nöbet sırasında ilaç verilmemeli, nöbetin geçmesine yönelik bir şey yapılmamalı, -Epilepsi krizi olduğu bilinen bir kişi ise yapay solunum veya kalp masajı yapılmasına gerek yoktur, -Hastanın üzerinde epilepsi hastası olduğunu gösteren bir kart veya sağlık karnesi olup olmadığına bakılmalı,