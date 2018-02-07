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Herpes simpleks’e dikkat

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 13:02 | Son Güncelleme

Dr.

Herpes simpleks’e dikkat

Dr. Ata Nejat Ertek herpes simpleks’in bir cilt sorunu olduğunu söyledi.
Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Vücudun her bölgesinde oluşabilen ama çoğunlukla dudakların dış yüzeyinde ve burun kenarında ortaya çıkan halk arasında uçuk olarak bilinen lezyonlar “herpes simpleks” bir cilt sorunudur. Virüs nedeniyle oluşan uçuk, küçük kızarık kabarcıklar olarak meydana gelmektedir. Dudak uçuğu çıkmadan önce ağız çevresinde yada dudakta batma, yanma gibi şikayetler meydana gelir. Diğer şikayetler de 24 saat içinde kendini göstermeye başlar. Kaşınma, sızlanma veya yanma hissi gibi” dedi.
Uçuk virüsünün, vücuda girip bir kere iltihap oluşturduktan sonra o bölgede var olan sinir düğümüne girip yerleştiğini ifade eden Dr. Ertek, “Özellikle vücudun zayıf olduğu anları yakalayarak o zaman çoğalarak yeniden var olur. Uçuk virüsü, depresyon, stres, kabus görme gibi durumlarda ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi zayıfladığında, kadınların adet dönemlerinde, deri bütünlüğü bozulduğunda(dudak çevresine çarpma, vurma, ısırma gibi), uyku bozukluklarında (aşırı uykusuzluk gibi),yorgunluk olduğunda, çok fazla güneş ışığına ve zarar verici UV ışınlara maruz kalındığında, vücutta bir enfeksiyon oluştuğunda uçuk virüsü aktifleşebilir” diye konuştu.
Ayrıca anemi hastalıklarında bu cilt sorununun oldukça sık görüldüğünü kaydeden Dr. Ertek, “Uçuk virüsü bulaşıcıdır. Bu nedenle uçuğu olan kişiler kişisel eşyalarını (bardak, çatal, yastık, kaşık, havlu gibi) başka kişilerle paylaşmamalıdırlar. Öpüşmekten ve uçuk olan bölgeye dokunmaktan da (uçuğu ellemek, kabuğu ile oynamak gibi) uzak durmalılardır. Uçuğu olan ve makyaj uygulayan bayanlar makyaj yaparken yada makyajlarını çıkarırken çok dikkatli olmalılar, kesinlikle uçuğa el sürmemeliler. Uçuk tedavisinde bu virüsün tekrar etmesine sebep olan durum oldukça önemlidir. Bu sebeple tedavisi için mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünülmelidir” açıklamalarında bulundu.

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