Herşeyi boşverin ama uyku olmazsa olmaz...!

@ebrununsagliklidunyasi

ebruzeynepaltay@gmail.com

Uykunun bedenin tamiri ve işlevi için olmazsa olmaz en önemli besin olduğu tartışılmaz. Uykunun bağışlık sistemimiz üzerindeki etkisini öğrendiğimde daha da mutlu uyumaya başladım.

Uyurken kendimize çok büyük bir iyilik yapıyoruz. Neden mi? Belirli bağışıklık hücreleri uyku sırasında artış gösteriyor ve ayrıca uyku hormonu melatonin, serbest radikaller ve diğer toksinlerle savaşan mükemmel bir antioksidan da ondan. Uykunun kıymetini iki küçük bebekli, pek iyi bilen biri olarak uyku çok çok önemli diyorum…

İstediğiniz kadar sağlıklı beslenin, sporunuzu düzenli yapın, sağlıkla ilgili hiçbirşeyi kaçırmayın ama eğer yeterli uyku uyumuyorsanız bunların hepsi önemsiz!

“İyi olma” ruh hali içinde olmak ve kendimizi iyi hissetmemiz için yeterli derecede uykumuzu almamız çok önemli. Günlük telaşımız içerisinde herşeye yetişebilmek adına en çok zamanı uykumuzdan çalıyoruz. Sabahları kalkmak istemiyor, nedensiz yere kendimizi sürekli yorgun ve bıkkın hissediyorsak, uykularımızı bir incelemeye almanın sırası gelmiş demektir.