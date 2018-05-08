Herşeyi boşverin ama uyku olmazsa olmaz...!

@ebrununsagliklidunyasi
ebruzeynepaltay@gmail.com
Uykunun bedenin tamiri ve işlevi için olmazsa olmaz en önemli besin olduğu tartışılmaz. Uykunun bağışlık sistemimiz üzerindeki etkisini öğrendiğimde daha da mutlu uyumaya başladım.
Uyurken kendimize çok büyük bir iyilik yapıyoruz. Neden mi? Belirli bağışıklık hücreleri uyku sırasında artış gösteriyor ve ayrıca uyku hormonu melatonin, serbest radikaller ve diğer toksinlerle savaşan mükemmel bir antioksidan da ondan. Uykunun kıymetini iki küçük bebekli, pek iyi bilen biri olarak uyku çok çok önemli diyorum…
İstediğiniz kadar sağlıklı beslenin, sporunuzu düzenli yapın, sağlıkla ilgili hiçbirşeyi kaçırmayın ama eğer yeterli uyku uyumuyorsanız bunların hepsi önemsiz!
“İyi olma” ruh hali içinde olmak ve kendimizi iyi hissetmemiz için yeterli derecede uykumuzu almamız çok önemli. Günlük telaşımız içerisinde herşeye yetişebilmek adına en çok zamanı uykumuzdan çalıyoruz. Sabahları kalkmak istemiyor, nedensiz yere kendimizi sürekli yorgun ve bıkkın hissediyorsak, uykularımızı bir incelemeye almanın sırası gelmiş demektir.
Halbuki, güne enerjik ve dinç başladığınızı bir hayal etsenize… Yeterli uyunmuş bir uyku sırasında;
*****Tüm iç organlarımız dinlenir ve yenilenir. Cildimizin onarımı, kaslarımızın tamiri, protein sentezinin hepsi uyku sırasında olur.
*****İştah kontrolü, stres ve büyüme hormonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur.
*****Hafızamız güçlenir, yeni bilgilerin depolanması için yer açılır.
*****Yükselen enerji ile beraber kendimize yararlı hayat tarzı alışkanlıkları ediniriz. (spor, kendimize ait günlük bakım ritüelleri, yemek pişirme)
*****Bağışıklık sistemimiz güçlenir.
Modumuz iyi yönde değişirken, sinirlilik, kaygı ve tükenmişlik hisleri kaybolur.
Libidomuz yükselir.
UYKUSUZLUK BİZİ NASIL ETKİLER?
Yapılan araştırmalarda uyku ile sağlığımız arasında çok önemli bağlantılar olduğu gösterildi.
*****Kilo aldırır - yeteri kadar uykusunu alamayan ve yatmadan önce yüksek kolorili ve yağlı yiyecekler yiyenler.
*****Kronik hastalıkların oluşma riskini arttırır. İyi bir gece uykusunun eksikliği stresle baş etmemizi olumsuz etkiler. Bağışıklık sistemimizin düzenli çalışması engeller.
*****Yaralanma ve kazaları arttırır - ruhen ve bedenen dinlenemediğimizde dikkatimizi toplammız zorlaştığından istenmeyen bu gibi kazalar ve yaralanmalar kaçınılmaz olabiliyor.
*****Beyinsel işlevlerimizde bozukluklar ortaya çıkabilir. Karar verme süreçimiz zorlaşır, aynı anda birkaç işi yapabilme yetimiz azalabilir ve yeni bilgileri anlama yeteneğimiz azalabilir.
*****Kaygı artar - yeterli dinlenemediğimizde duygularımızı kontrol etmekte güçlük çekeriz.
GERÇEKTEN KAÇ SAAT UYKUYA İHTİYACIMIZ VAR?
Bu gerçekten herkese göre değişen bir ihtiyaç olsa da, en iyi yöntem uyuma uyanma saatlerimizi not edip sonrasında da nasıl hissettiğimize bakmak.
Yapılan çalışmalara göre tavsiye edilen uyku saatleri;
18 yaş ve üstü için 7-9 saat arası
11-17 yaş için – 8,5-9,5 saat arası
6-10 yaş için – 10 -11 saat arası
3-5 yaş için 11-13 saat arası
1-2 yaş için 12-14 saat arası
3-11 aylık bebek için -14-15 saat arası
0-2 aylık bebek için- 12 -18 saat arası
Uykunuz değiştiğinde hayatınızdaki herşeyin daha da güzelleşiceğine olan iancınız daha da artması ve uykularınızı incelemeye almanız bilinci ile…
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