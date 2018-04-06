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HESTOUREX 2018 fuarında Dünyam Hastanesi tanıtıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık ve Spor Kongre Fuarı’na (HESTOUREX) katılarak stant açan Kayseri Özel Dünyam Hastanesi, sağlık turizmi konusundaki iddialı proje ve tekliflerini katılımcı ülkelerin yabancı temsilcileri ile paylaştı.Bu yıl ikincisi Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen HESTOUREX 2018 Fuarı Antalya’da gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık ve Spor Kongre Fuarı’na (HESTOUREX) katılarak stant açan Kayseri Özel Dünyam Hastanesi, sağlık turizmi konusundaki iddialı proje ve tekliflerini katılımcı ülkelerin yabancı temsilcileri ile paylaştı.
Bu yıl ikincisi Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen HESTOUREX 2018 Fuarı Antalya’da gerçekleştirildi. 160 ayrı ülkeden yaklaşık 5 bin katılımcının buluştuğu fuarda Kayseri Özel Dünyam Hastanesi de açtığı stantla sağlık turizminden pay alabilme adına düğmeye bastı. Üç gün boyunca açık olan fuarda ziyaretçilere, hastane yetkilileri tarafından sağlık turizmi yönünden Kayseri’yi ön plana çıkartabilecek olan tedavi alanları detaylı bir şekilde anlatıldı. Dünyanın dört bir yanından sağlık, spor ve alternatif turizm temsilcilerinin ziyaret ettiği stantta pek çok ülke temsilcisi ile yüz yüze görüşmeler yapılarak sağlık turizmi alanında karşılıklı anlaşmalar yapılması için ilk adımların da atılması sağlandı.
HESTOUREX’i önemsedikleri için fuara katıldıklarını belirten Kayseri Dünyam Hastanesi Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Feyza Yördem, "Cumhurbaşkanlığının destekleriyle gerçekleşen bir fuar olduğu için biz de burada bulunmayı arzu ettik. Kayseri’de sağlık turizminde ilk adıma atan öncü hastanelerden birisiyiz. Burada olmaktan mutluyuz, inşallah verimli ve güzel bir fuar olur" dedi.
Fuar öncesi kendilerine hedef kitle belirlediklerini de ifade eden Yördem, "Sağlık turizmi, Türkiye ve Kayseri’de çok uygun. Stantta gözlemlediğim en çok fiyatlarla alakalı sorular oluyor. Benim gözlemim bizleri ekonomik buldukları. İnşallah fuar sonunda da bizleri tercih ederler" diye konuştu.

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