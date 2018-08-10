Hidradenitis suppurativa (HS) nedir? Hidradenitis suppurativa (HS) belirtileri nelerdir? Hidradenitis suppurativa (HS) bulaşıcı mıdır?

Toplumda her yüz kişiden birinde rastlanan Hidradenitis suppurativa (HS), genelde koltuk altları ve kasık çevresindeki inflamasyonlu bölgelerle nitelenen kronik bir deri hastalığı. İnflamasyon bölgelerinde çoğu zaman ağrılı lezyonlar, nodüller ve çıbanlar şeklinde kendini gösteren hastalık; genelde bazı ter bezlerinin (apokrin bezlerinin) bulunduğu yerler, memelerin altı, kalçalarda ve baldırların içi olmak üzere cildin sürtündüğü yerlerde bulunuyor. Kişileri utandıran ve sosyal hayattan uzaklaştırarak depresyona sokabilen HS enfeksiyöz ya da bulaşıcı bir hastalık olmamakla birlikte, tanısı çok geç konduğu için bu hastalıkla birlikte yaşayan kişilerin yaşam kalitesini bozuyor.
Her yaşta görülebilen ve toplumda “köpek memesi hastalığı” adıyla da bilinen HS, 20’li yaşlarının başlarındaki yetişkinlerde ortaya çıkıyor ve görülme sıklığı 50 ile 55 yaşından sonra azalıyor. Hastaların bir bölümünde progresif (zaman içinde ilerleyen) bir seyir izleyen ve inflamatuvar bir bozukluk olan HS’nin vücudun kendi bağışıklık sistemindeki düzensizliklerinden kaynaklanıyor.
Hidradenitis suppurativa (HS)’nin dünyadaki görülme sıklığı genel popülasyonda %1 civarında. Ancak çoğu zaman yanlış tanı konulması ve HS ile yaşayan pek çok kişi semptomlarını anlatmakta ya da bir dermatologdan yardım istemekte güçlük çekmesi sebebiyle HS tanısı konan kişilerin sayısı tahmin edilenin çok daha altında kalıyor. HS’ye olabildiğince erken tanı konup doğru bir şekilde tedavi edilmesi özellikle progresif seyir izleyen vakalar için büyük önem taşıyor.
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