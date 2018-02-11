HABER

Hidrosefali hastası Elif, hayata tutunmak için yardım bekliyor

SAĞLIK HABERLERİ | 11.02.2018 12:52 | Son Güncelleme

HİDROSEFALİ hastalığı nedeniyle beyninde su toplanan, yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybeden Elif Nur Gedik (11), yaşam mücadelesi veriyor.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- HİDROSEFALİ hastalığı nedeniyle beyninde su toplanan, yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybeden Elif Nur Gedik (11), yaşam mücadelesi veriyor. İnşaat işçisi baba Mustafa Gedik, eğitimini yarım bırakan kızı Elif Nur için gerekli cihazları alamadığını belirterek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan Mustafa ve Fatma Gedik çiftinin 4 çocuğundan Elif Nur Gedik'in beyninde, yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği menenjit sonrası aşırı su birikmeye başladı. İnşaat işçisi Mustafa Gedik, kızını memleketi olan Kastamonu'nun Araç ilçesinde 6'ıncı sınıfa gittiği Yeşilyurt Ortaokulu'ndan alarak, tedavisini yaptırmak için çeşitli hastanelere götürdü. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hidrosefali teşhisi konulan Elif Nur Gedik'in başında, beynindeki sıvı toplaması nedeniyle büyüme meydana geldi. Elif Nur Gedik, önce yürüye, ardından da konuşma ve duyma yetisini kaybetti.

Doktorlar, aileye Elif Nur Gedik'in beynindeki sıvıyı tahliye etmeye yarayan şant adı verilen tüp ve pompadan oluşan cihazlar gerekli olduğunu bildirdi. Maddi imkanı olmadığı için bu cihazları alamadığını anlatan baba Mustafa Gedik, bir ay içinde cihazları alması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kızımın tedavisi oldukça pahalı bir süreç. Elif Nur'a her hafta 860 lira tutarında bir ilaç alınıyor. Ayrıca beynine şant takılması gerekli. Kızımın ameliyatı için Cerrahpaşa'ya sevk edildik. Kızımın ölmesini istemiyorum. Bu cihazın fiyatını araştırdım. Yurt dışından getiriliyormuş. Fiyatı 24 bin lira. Bu rakamın yarısını devlet karşılıyor. Ancak kalan kısmını karşılayacak gücüm yok. Benim Bağkur'a borcum var. Bir yıldır gitmediğim hastane kalmadı. Buradan yetkililere ve yardımseverlere sesleniyorum. Lütfen yardımcı olun. Kızım ölmesin, kurtulsun."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

İlginizi Çekebilir

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Kumaştan yapay akciğer yapacak

Kumaştan yapay akciğer yapacak

Gaziantep’te mikro cerrahi başarısı

Gaziantep’te mikro cerrahi başarısı

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böbrek taşı ağrılarından Perkütan yöntemiyle kurtulmak mümkün

Böbrek taşı ağrılarından Perkütan yöntemiyle kurtulmak mümkün

Kuruyemiş kalp ve damar dostu çıktı

Kuruyemiş kalp ve damar dostu çıktı

Sağlık Müdürü Ergüney’den Dilovası Devlet Hastanesi’nde hastaların mağdur edildiği iddialarına sert tepki:

Sağlık Müdürü Ergüney’den Dilovası Devlet Hastanesi’nde hastaların mağdur edildiği iddialarına sert tepki:

Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek

Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Hidrosefali hastası Elif, hayata tutunmak için yardım bekliyor

Hidrosefali hastası Elif, hayata tutunmak için yardım bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.