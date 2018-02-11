Hidrosefali hastası Elif, hayata tutunmak için yardım bekliyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- HİDROSEFALİ hastalığı nedeniyle beyninde su toplanan, yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybeden Elif Nur Gedik (11), yaşam mücadelesi veriyor. İnşaat işçisi baba Mustafa Gedik, eğitimini yarım bırakan kızı Elif Nur için gerekli cihazları alamadığını belirterek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan Mustafa ve Fatma Gedik çiftinin 4 çocuğundan Elif Nur Gedik'in beyninde, yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği menenjit sonrası aşırı su birikmeye başladı. İnşaat işçisi Mustafa Gedik, kızını memleketi olan Kastamonu'nun Araç ilçesinde 6'ıncı sınıfa gittiği Yeşilyurt Ortaokulu'ndan alarak, tedavisini yaptırmak için çeşitli hastanelere götürdü. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hidrosefali teşhisi konulan Elif Nur Gedik'in başında, beynindeki sıvı toplaması nedeniyle büyüme meydana geldi. Elif Nur Gedik, önce yürüye, ardından da konuşma ve duyma yetisini kaybetti.

Doktorlar, aileye Elif Nur Gedik'in beynindeki sıvıyı tahliye etmeye yarayan şant adı verilen tüp ve pompadan oluşan cihazlar gerekli olduğunu bildirdi. Maddi imkanı olmadığı için bu cihazları alamadığını anlatan baba Mustafa Gedik, bir ay içinde cihazları alması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: