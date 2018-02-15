"Hijyen çocukları alerjiden koruyor"

Hava kirliliği, sigara ve egzos dumanı, havadaki ani sıcaklık ve nem değişikliği, viral üst solunum yolu hastalıkları ve egzersiz gibi nefes yolunda iritasyona sebep olan durumlar çocuklarda alerjik bronşite neden oluyor. Hastalığın öksürük, nefes darlığı, balgam artışı, hırıltılı solunum ve karın ağrısı belirtileriyle ortaya çıktığını anlatan Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Ateş, "Özellikle koşunca, ağlayınca efor sarf edince beliren öksürük, nezle ve gripal enfeksiyon sırasında görülen hırıltı veya solunum sıkıntısı, gece ve sabaha karşı öksürük nöbetiyle balgam çıkarma öyküde sıkça mevcuttur" diye konuştu.

Çocukları alerjiden korumak için ailelerin genel hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Canan Ateş, "Ellerin gerektikçe su ve sabun ile yıkanması hasta bireylerden uzak durmak, çocuğu temiz havalandırılmış ortamlarda tutmak, oda ısısının gündüz 20 ila 22 derece gece 18 ila 19 derece olmasını sağlamak, bol sıvı alımı ve taze sebze meyve tüketimi önerilmekle birlikte uzman doktor takip ve tedavisine uyulmalıdır" ifadelerini kullandı. Alerjik Rinit'in de havada bulunan ve solunum yoluyla alınan alerjenlere bağlı ortaya çıktığına dikkat çeken Uzm. Dr. Canan Ateş, alerjik rinit ile alerji arasındaki farkları şöyle sıraladı:

"Burun, göz veya boğazda kaşıntı, akıntı ve burunda tıkanıklık hissi gibi tekrarlayan şikayetlerle karşımıza çıkar. Bu şikayetlerin çocukta sıklıkla tekrarladığını veya uzun süre devam ettiğini görmek aslında alerjik rinitten şüphelenmemizi sağlar. Vücudumuzda alerjik reaksiyon oluşturan maddelere alerjen denir. En sık rastlanan alerjenler ev tozu akarı, polenler, küf mantarı ve hayvan tüyleridir. Anlaşılacağı üzere 'alerji' genel bir tabirdir. Alerjik rinit duyarlı bireylerde üst solunum yolunun alerjene verdiği aşırı cevabın bir sonucudur."